Таких мужчин хотят вносить в так называемые "черные списки МВД" и угрожать мобилизацией.

На фоне демографического коллапса российские власти все чаще прибегают к репрессивным и абсурдным мерам. Очередной инициативой стали предложения наказывать неженатых мужчин, которые в течение трех месяцев не имеют свиданий или не предпринимают попыток создать семью, сообщает Служба внешней разведки.

По информации из российской Госдумы, рассматривается возможность вносить таких мужчин в "черный список МВД" с последующим направлением на принудительные работы или мобилизацию. Инициатива, поданная так называемыми "общественными активистами", уже вызвала возмущение среди правозащитников и демонстрирует радикализацию внутренней политики режима.

Параллельно страна продолжает провальную политику в области миграции - с зависимостью от рабочей силы из Центральной Азии и стремлением втянуть мигрантов в войну в Украине. Недостаток интеграционных мер, рост ксенофобии и использование этнических меньшинств как "пушечного мяса" усиливают социальный распад.

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Особенно тревожной является практика привлечения несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе - в частности, к производству дронов, которые Россия применяет в войне.

Демографический кризис в РФ - последние новости

Напомним, что России не хватает работников. В контексте стратегического союза между Москвой и Пхеньяном, Ким Чен Ын оказывает России не только военную помощь в войне против Украины, но и помогает решить острую проблему дефицита рабочей силы. Количество северокорейских работников в России быстро растет, несмотря на международные санкции.

Демографический кризис, война в Украине и эмиграция усилили кадровую нехватку в России. По официальным данным Министерства труда, сегодня не хватает 1,5 млн работников, и к 2030 году дефицит может вырасти до 2,4 млн. Особенно пострадали сферы строительства, промышленности и инфраструктурных проектов.

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