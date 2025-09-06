По словам представителя УДА, Украина продолжает проводить в Крыму наземные, воздушные и морские операции.

Украинские военные продолжают атаковать российские военные объекты в Крыму, истощая противовоздушную оборону армии РФ. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Эспрессо".

"Крым не исчез с повестки дня. Сегодня продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - подчеркнул он.

По словам Братчука, речь идет о наземных, воздушных и морских операциях. Он отметил, что сейчас происходит ликвидация объектов вражеской ПВО, уничтожение морских объектов и поражение наземных, среди которых и железнодорожные.

Видео дня

"Ведь российская железная дорога сегодня остается ключевой логистической артерией для армии оккупантов", - объяснил представитель УДА.

В то же время он не рассказал для каких дальнобойных украинских средств сейчас прокладывается маршрут для атак по временно оккупированному Крыму. Братчук подчеркнул, что этап истощения ПВО врага на полуострове продолжается достаточно давно.

"Силы обороны Украины активно работают по российским военным объектам в Крыму. Эта активность также имеет целью истощить противовоздушную оборону противника. Этот этап продолжается уже достаточно долго. Такими действиями наши подразделения ВСУ прокладывают маршруты для наших других средств огневого поражения. Я не буду сейчас говорить о ракетах "Фламинго" и "Нептун", но путь прокладывается. Поэтому, я думаю, что вскоре, конечно не завтра и послезавтра, но со временем, в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты, которые будут наносить удары по наземным целям", - спрогнозировал спикер УДА.

Ситуация в оккупированном Крыму - последние новости

Ранее аналитик открытых данных, который действует под псевдонимом Athene Noctua, рассказал, что с российской ПВО в Крыму происходят интересные вещи. По его словам, на полуострове российская противовоздушная оборона демонстрирует признаки значительной деградации.

"Дальнейшее ухудшение состояния российской противовоздушной обороны может иметь очень негативные последствия для российских войск на юге Херсонщины. При условии надлежащего оснащения (прицельными контейнерами) и F-16, и Mirage 2000 могли бы проводить непосредственную авиационную поддержку [украинских войск] против россиян в этом районе", - считает аналитик.

В то же время спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как РФ охраняет Крымский мост. Он напомнил, что железнодорожная часть моста повреждена и, вероятно, не выдержит больших нагрузок.

"Усиливать можно бесконечно. Можно и бронированный поезд загнать. Хотя бронепоезд уже нельзя загнать - он тяжелый, а мост, железнодорожная ветка уже не очень может выдержать его. Поэтому такую тяжелую технику они не перебрасывают. А остальное - да, то, что помельче, в частности, условное гражданское население, которое передвигается там незаконно...", - отметил Плетенчук.

Вас также могут заинтересовать новости: