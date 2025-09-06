В Донецкой области Силы обороны сейчас улучшают свое тактическое положение. Однако "розовые очки" надевать нам не стоит, отмечает военный аналитик.

Если Россия сможет оккупировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, можно ожидать реального продвижения РФ на Днепропетровщине. Об этом сказал военный аналитик Денис Попович в эфире на Radio NV.

"Сейчас мы говорим о Днепропетровщине (относительно просачивания вражеских ДРГ), но в большей степени Днепропетровщина несет психологический и информационный эффект. Россияне демонстрируют свое присутствие в еще одной области Украины и могут заявить, что вот, мы контролируем еще одну область, какую-то ее часть, и давайте это учитывать, если будем договариваться. Но если врагу удастся выполнить задачу по окружению и захвату Покровска-Мирнограда и удастся это сделать в этом году, то в следующем году можно ожидать более не пропагандистские уже продвижения, а довольно конкретные с захватом определенных территорий и закреплением там", - высказал мнение Попович.

Он отметил, что нынешнее накопление противником техники и живой силы на востоке среди прочего предусмотрено и для направления Покровск-Мирноград.

"Это не значит, что они решили отказаться от наступления на Константиновку, от планов наступления на Лиман. Но постоянная переброска сил в Донецкую область, которую мы фиксируем в последнее время, она направлена на то, чтобы дожать Донецкую область", - подчеркнул военный аналитик.

Попович отметил, что россияне провалили задачу на весну-лето этого года, которая среди прочего и заключалась в том, чтобы захватить Покровск, Мирноград, продвинуться к Константиновке, создать буферные зоны на Черниговщине, Сумщине и т.д. Но эти обязательства остались.

"И им нужно хоть что-то сделать. Поэтому они решили сконцентрироваться на том, что они, очевидно, будут считать для себя более-менее достижимым - по крайней мере замкнуть кольцо окружения у Покровска и Мирнограда. И для этого они перебрасывают силы. И нам стоит ожидать усиления штурмовых действий, собственно оно уже там происходит...", - констатирует Попович.

В частности, напомнил он, мы наблюдаем попытки оккупантов продвигаться на тяжелой технике, чего уже давно не было.

В то же время, по словам Поповича, в Донецкой области мы улучшаем свое тактическое положение, отбиваем населенные пункты, важные позиции, имеющие влияние на логистику. Речь об освобождении Новоэкономичного, Удачного и т.д.

"Однако "розовые очки" надевать нам не стоит, потому что враг перебрасывает значительные силы туда", - предупреждает военный аналитик.

При этом, как отмечает Попович, на Сумщине враг сейчас отказался от создания буферной зоны, оккупанты снимают свои войска с этого направления, потому что переключились на восточный фронт.

"Это, кстати, свидетельствует, что свободных резервов у них нет. То есть, для того, чтобы активизировать свои действия на определенном участке, они вынуждены снимать с других направлений", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в конце августа появилось сообщение, что впервые россиянам удалось оккупировать два населенных пункта на Днепропетровщине. Речь шла о Запорожском и Новогеоргиевке, что рядом с границей Запорожской и Донецкой областей соответственно.

Однако Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сразу опроверг это, объяснив, что информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности.

Как пояснил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев, российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Днепропетровской области, но их обнаруживают и уничтожают.

2 сентября Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российское командование осуществляет перегруппировку войск на фронте в Украине. Аналитики отметили, что РФ в частности перебросила элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск на Покровское направление, снившихся из Сумской области и Херсонского направления. Отмечалось, что это говорит о вероятной подготовке к новому наступлению.

