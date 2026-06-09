Американский дипломат перечислил 'провалы' Запада, которые развязали Путину руки

По его мнению, нужно было более эффективно реагировать на действия России ещё с 2008 года.

Страны Запада годами игнорировали опасные сигналы из Москвы – и именно это дало Путину уверенность в безнаказанности. Такое мнение высказал бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биган в интервью LIGA.net.

По словам дипломата, на Западе просто не верили, что Путин способен пойти на такой шаг, как полномасштабное вторжение.

"Там не смогли увидеть, что Путин способен довести свою страну до такого драматического шага, как полномасштабное вторжение в 2022 году. И, безусловно, был провал в сдерживании – Россия, идя на эту войну, не боялась, что столкнется с тем уровнем сопротивления, с которым в итоге столкнулась", – отметил он.

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По мнению Бигана, первые тревожные сигналы прозвучали еще в 2008 году – когда Россия вторглась в Грузию, – а затем в 2011–2012 годах, когда Путин откровенно демонтировал демократию и гражданское общество внутри страны. Запад это видел, но не реагировал должным образом.

В то же время дипломат не снимает ответственности и с Украины. По его словам, страна за более чем три десятилетия независимости не смогла построить полноценное правовое общество с действенными институтами и открытым рынком.

"Ирония в том, что Украина, вероятно, находилась в той точке, когда наконец начала достигать реального прогресса в этом направлении. И именно это, в итоге, стало толчком к полномасштабному вторжению – ощущение Путина, что Украина наконец выходит из орбиты Москвы и входит в орбиту Европы", – пояснил Биган.

Подводя итог, он четко расставил акценты: главный виновник войны – Путин и только он. Но бездействие Запада этому способствовало.

"Мы развязали Путину руки, и он свободно этим воспользовался", – резюмировал экс-дипломат.

Ловушка для Путина

Ранее УНИАН писал, что бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Путин все больше ослабляет собственное государство – и вскоре может оказаться перед дилеммой, которую сам себе создал. Кремль настолько глубоко переориентировал российскую экономику на нужды войны, что отступать уже некуда. По словам Волкера, Путин может оказаться перед выбором: разрушить российское государство ради своего наследия – или сделать паузу и стабилизировать страну.

В то же время американский дипломат отметил, что Путин до сих пор убежден в слабости и разобщенности Запада, а потому продолжает "только усиливать давление" – хотя факты свидетельствуют об обратном.

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