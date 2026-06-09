Горящие заводы и большие потери: США в ООН заявили о 'стратегической катастрофе' для Кремля

В США уверены, что победить силой в этой войне не получится.

США по-прежнему обеспокоены эскалацией в ходе продолжающейся полномасштабной войны в Украине, заявил представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дэн Негреа. По его словам, речь идет, в частности, об ударах России, которые привели к гибели более 20 мирных жителей на прошлой неделе.

"Как четко заявил госсекретарь Рубио, вторжение России в Украину стало стратегической катастрофой. Ее нефтеперерабатывающие заводы полыхают, и Россия сейчас теряет 5 000 человек в месяц. Москва не может достичь своих целей на поле боя", - отметил он, согласно постоянному представительству США при ООН.

Негреа заявил, что эскалация не изменит того, что Кремль не может достичь никаких своих целей на фронте. Это потенциально может лишь усугубить катастрофу. Поэтому война должна закончиться уже сейчас.

Видео дня

"Мы призываем обе стороны немедленно согласиться на всеобъемлющее прекращение огня, ведущее к завершению войны путем переговоров. Цикл возмездия, эскалации, насилия и смерти должен прекратиться. Мы призываем все государства-члены ООН немедленно прекратить поддержку военных усилий России, поскольку военного решения этой войны не существует", - добавил он.

В частности, это касается и Ирана, который поставлял России БПЛА для использования в Украине, и Кубы, которая затягивает войну, позволяя тысячам наемников воевать на стороне России.

Другие новости о заявлениях из США

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп прокомментировал письмо Зеленского Путину. Журналисты спросили у него, должны ли Зеленский и Путин встретиться лично, прежде чем США вернутся к роли модератора переговоров.

"Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я их довел до этой позиции. И я думаю, что это будет решено", – заявил Трамп.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин стоит перед выбором – и оба варианта плохи для России. Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что диктатор Кремля настолько глубоко переориентировал российскую экономику на нужды войны, что теперь отступать ему некуда.

Вас также могут заинтересовать новости: