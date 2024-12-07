Режим Асада оказался в тисках быстрого наступления сразу нескольких повстанческих группировок, которые атакуют с разных направлений.

Пока силы движения Хайят Тахрир аш-Шам готовятся к штурму ключевого города Хомс, другие группировки сирийских повстанцев успешно продвигаются на юге и востоке Сирии. Об этом пишет Reuters.

"С тех пор, как повстанцы вторглись в Алеппо неделю назад, правительственная оборона разваливалась по всей стране с головокружительной скоростью, по мере того как повстанцы захватывали ряд крупных городов и восставали в местах, где восстание давно казалось законченным", - говорится в публикации.

Так исламисты Хайят Тахрир аш-Шам заявили, что они уже стоят "у стен" Хомса после того, как поздно вечером в пятницу заняли последнюю деревню на его северной окраине. Захват Хомса разрежет контролируемую правительством территорию на две отдельные части - со столицей Дамаском на юге и со стратегически важным регионом Латакия на побережье Средиземного моря. Латакия - это не только место расположения двух важных баз россиян - морской и воздушной, - но и место компактного проживания алавитского религиозного меньшинства, станового хребта режима Асада.

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Сирийский военный офицер сказал, что в субботу утром после ночных интенсивных авиаударов по повстанцам в боях наблюдалось затишье. Также он рассказал, что большой конвой войск и транспортных средств передислоцировался из Пальмиры (важного города в центральной пустыне), чтобы помочь обороне Хомса.

Однако решение снять войска из Пальмиры имело катастрофические последствия. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, повстанцы из другой группировки взяли город под свой контроль вместе с прилегающими поселками. Пальмира была одной из важных точек, за которую шли ожесточенные бои в первой половине сирийской войны. Благодаря помощи РФ, правительственная армия смогла захватить Пальмиру в 2017 году. Тогда Россия сделала контроль Пальмиры одним из столпов своей пропаганды о сирийской войне.

Однако потеря Пальмиры сейчас, похоже, является наименьшей из проблем режима Асада. К югу от Дамаска разворачивается крайне успешное наступление другого блока повстанцев, который в последние годы считался "замиренным", хотя и не подконтрольным правительству. На фоне успешного наступления Хайят Тахрир аш-Шам на севере южный альянс разорвал договоренности с правительством и сейчас наступает на столицу Сирии. В частности эти отряды повстанцев уже контролируют важные южные города Дераа, Сувейда и Кунейтра.

Фактически правительство в Дамаске уже не имеет прямого выхода к границам с Иорданией, Ираком и Турцией. Внешняя помощь в теории может поступить разве что из Ливана, однако там Израиль уже разгромил основные силы Хезболы.

Также пока не взят Хомс, правительство Башара Асада еще может надеяться на помощь России через порты в Латакии.

Ситуация в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, Иран 6 декабря начал эвакуацию своих военных и дипломатического персонала из Сирии. Это свидетельствует о неспособности Тегерана помочь сирийскому диктатору Башару Асаду противостоять повстанцам.

Также мы рассказывали, что потеря базы в Сирии заставит Путина искать мира с Украиной. Без морской базы в Тартусе Россия может потерять влияние на Африку и Ближний Восток.

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