Эвакуация иранцев является "знаковым поворотом" для правящего режима.

Иран 6 декабря начал эвакуацию своих военных и дипломатического персонала из Сирии.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, это свидетельствует о неспособности Тегерана помочь сирийскому диктатору Башару Асаду противостоять повстанцам.

Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан были высокопоставленные командиры сил Кудс - внешнего подразделения Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, вывезли персонал КСИР, часть иранских дипломатов, их семьи и гражданских иранцев.

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По словам источников, часть эвакуации осуществляют самолетами в Тегеран, а других вывозят наземными маршрутами в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

"Иран начинает эвакуацию своих сил и военного персонала, потому что мы не можем действовать как консультативная и поддерживающая сила, если сирийская армия сама не хочет воевать", - заявил иранский аналитик Мехди Рахмати, который консультирует чиновников по вопросам региональной стратегии.

По оценке NYT, эвакуация иранцев является "знаковым поворотом" для Асада, правительство которого Иран поддерживал в течение 13 лет гражданской войны в Сирии. При этом Тегеран использовал эту страну как ключевой маршрут для поставок оружия Хезболле в Ливане.

Кроме того, вместе с Россией Иран был самым мощным союзником сирийского правительства. На пике гражданской войны Иран также развернул десятки тысяч добровольцев, включая иранцев, афганцев и пакистанских шиитов, чтобы те воевали на бои правящего режима.

По данным источников, некоторых военных Ирана, в частности афганскую бригаду Фатимиюн, 6 декабря перевели в "оплот" режима Асада - в Дамаск и Латакию.

По словам иранских чиновников, двое высокопоставленных генералов сил Кудс, которые консультировали сирийскую армию, бежали в Ирак после захвата восстаниями городов Хомс и Дейр-эз-Зор.

"Сирия на грани коллапса, и мы наблюдаем спокойно... Я не понимаю причины этого бездействия, но чем бы оно ни было, это несет вред нашей стране", - написал член иранского парламента Ахмад Надери в заметке в соцсетях в пятницу.

Он убежден, что в случае падения Дамаска, Иран потерял также влияние в Ираке и Ливане.

Как пишет NYT, наступление повстанцев совпало с моментом относительной слабости трех важнейших союзников Сирии, поскольку Иран сосредоточен на Израиле, российские военные истощены вторжением в Украину, а Хезболла понесла серьезные потери в собственной войне с Израилем.

Война в Сирии - последние новости

Как писал УНИАН, сирийские повстанцы приблизились к Хаме, важному городу на трассе Дамаск-Алеппо. Хама была взята под контроль правительства в самом начале гражданской войны и все 13 лет оставалась важным оплотом асадитов.

В украинской разведке сообщили, что для россиян ситуация в Сирии только ухудшается, их силы вынуждены покидать страну.

В Иране уже заявили, что готовы рассмотреть возможность ввода своих войск в Сирию, но если об этом будет просить правительство.

Основной целью сирийских повстанцев является свержение режима президента Башара Асада и "строительство новой Сирии".

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