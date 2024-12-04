Без морской базы в Тартусе Россия может потерять влияние на Африку и Ближний Восток.

Если режим Башара Асада в Сирии падет в результате наступления повстанцев, Россия потеряет свою единственную военную базу в Средиземном море. Это может иметь драматические последствия для российских усилий в Украине, пишет военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс.

Он отметил, что повстанцы уже захватили крупнейший город страны Алеппо и подошли к важному городу Хама. Если антиправительственные силы смогут захватить Хаму, у них откроется перспектива наступления в направлении средиземноморского побережья - на регион Латакия, где расположена единственная база российского флота на Средиземном море в портовом городе Тартус.

Москва пользуется этой базой с 1970-х годов. В 2017 году Россия и Сирия подписали 49-летний контракт, который предоставляет Москве еще более широкий доступ к Тартусу. Именно отсюда в Черное море пришли несколько российских кораблей перед полномасштабным нападением на Украину.

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Как отмечает Дэвид Акс, не имея современных надежных кораблей, способных выдерживать долгие морские походы, Россия вынуждена полагаться на "прибрежное плавание" своего флота от порта к порту. И база в Тартусе в этом аспекте является важной.

"Потеря Тартуса была бы катастрофической для проекции российской силы в Южной Европе и Северной Африке. Реально, единственный способ для Кремля заменить жизненно важную береговую инфраструктуру в Тартусе - это восстановить доступ к Средиземному морю через Босфор, [закрытый для флота РФ из-за войны в Украине]", - отмечает обозреватель.

По мнению Акса, потеряв Тартус, перед Кремлем может встать тяжелый выбор: продолжать воевать в Украине и потерять влияние в Средиземноморском регионе, или мириться с Украиной и разблокировать турецкие проливы для своего флота.

Война в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, сирийские повстанцы приблизились к Хаме, важному городу на трассе Дамаск-Алеппо. Хама была взята под контроль правительства в самом начале гражданской войны и все 13 лет оставалась важным оплотом асадитов. Если повстанцы захватят ее, это может поставить режим Асада в крайне тяжелое положение.

Между тем в сети появляется все больше свидетельств о богатых военных трофеях, которые захватили повстанцы за неполную неделю наступления. В частности в руки исламистов попали несколько зенитных комплексов и немало танков.

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