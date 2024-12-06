Если правительственные силы не удержат город, контролируемая Асадом территория окажется разделенной на две изолированные части.

После захвата Хамы сирийские повстанцы продолжили свое сенсационно успешное наступление и вплотную подошли к городу Хомс. Его захват разрежет пополам контролируемую правительством территорию Сирии, сообщает Reuters.

Кроме успешного наступления, которое в западной части Сирии ведут силы группировки Хайат Тахрир аш-Шам, свои достижения имеют и курды, которые захватили значительные пустынные пространства в центрально-восточной части страны, включая важный город Дейр-эз-Зор. Также начинаются локальные восстания против правительства Башара Асада на юге Сирии. Есть также сообщения об активизации разрозненных отрядов ИГИЛ, которые до сих пор действуют в сирийской пустыне.

Источники Reuters в сирийской армии заявили, что с территории Ирака в юго-восточную Сирию зашли так называемые Сирийские демократические силы (SDF), пройдя через пограничный пункт Альбу-Камаль. В дополнение в южной провинции Дера сирийские местные боевики и бывшие повстанцы захватили одну из главных армейских баз, известную как Лива 52, вблизи города Герак.

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Сирийские военные заявили, что сообщения об их отходе правительственной армии из Хомса не соответствуют действительности. Заявляется, что войска развернуты там вдоль "стабильных и надежных линий обороны". Между тем в самом Хомсе, как рассказал житель города, офисы главных служб безопасности Сирии опустели, а представители власти покинули город.

Как отмечает Reuters, если исламистские повстанцы захватят Хомс, контролируемая правительством территория окажется разрезанной на две отдельные части - Дамаск с южными районами и прибрежную Латакию на западе. Причем Латакия имеет критическое значение для выживания режима Асада, ведь именно там проживает алавитское меньшинство, из которого происходит сам Асад, большинство государственных чиновников и высших армейских офицеров. Также именно в Латакии находятся две главные военные базы россиян - воздушная в Хмеймиме и морская в Тартусе. Отсюда россияне осуществляли свои военные операции в Сирии и поставляли военное оборудование режиму Асада.

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Как писал УНИАН, на фоне наступления повстанцев в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытался встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом для переговоров, но не получил положительного ответа. Президент Турции также заявил, что город Хомс якобы уже находится в руках оппозиции, которая начала наступление непосредственно на Дамаск.

Тем временем Иран обвинил Украину в поддержке исламистов, ведущих наступление в Сирии. Представитель Тегерана назвал действия Киева неэтичной политикой, противоречащей всем принципам и нормам международного права.

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