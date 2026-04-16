Зеленский отреагировал на заявление Вэнса о сокращении помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США не прекратят поставки дефицитных систем в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сокращение помощи Украине является одним из его главных достижений на этой должности. Комментарий Зеленский дал во время визита в Нидерланды на пресс-конференции, которая опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский выразил надежду, что США продолжат оказывать нашей стране помощь:

"Я надеюсь, что США не прекратят оказание помощи. Это для нас очень важно. Надеюсь, они не оставят эту войну".

Видео дня

По словам президента Украины, поддержка со стороны США важна не только для Украины, но и для Вашингтона, поскольку она позволяет им поддерживать связи с Европой.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты не прекратят поставки нам дефицитных систем. Для нас это ключевой момент. Мы используем для закупки оружия не американские, а европейские деньги, включая поддержку Нидерландов", – отметил Зеленский.

По его словам, программа закупки вооружения PURL, связанная с Европой, демонстрирует единство.

"Но учитывая риски усиления эскалации на Ближнем Востоке, такие риски могут быть. Почему вице-президент так это прокомментировал? Пожалуйста, спросите его. Каждый день какие-то новости", – добавил украинский лидер.

Военная помощь Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство обороны Украины сообщило, что страны-партнеры объявили о новых пакетах поддержки. Отмечается, что большая часть взносов направлена на критически важный механизм "Список первоочередных потребностей Украины" (PURL), а также на усиление ПВО, развитие дронных возможностей и обеспечение боеприпасами. В частности, Германия выделит $4 млрд на укрепление ПВО и $600 млн на развитие возможностей нанесения ударов на дальние и средние дистанции. Кроме того, Нидерланды выделяют €248 млн на БПЛА для Украины. Норвегия предоставит $560 млн на базовое обеспечение бригад дронами и $150 млн на развитие логистического хаба. Кроме того, страна внесет вклад в программу PURL.

Также мы писали, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна остается приверженной миссии поддержки Украины в ее борьбе. Хили отметил, что наибольшие потери России за один месяц были вызваны дронами. Поэтому министр обороны Великобритании объявил о крупнейшем пакете дронов для Украины в этом году. Великобритания обещает доставить в Украину более 120 тысяч новых дронов. По словам Хили, также будут предоставлены сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет для ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: