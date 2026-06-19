'Они не получат ни копейки': Трамп сделал новое заявление по поводу соглашения с Ираном

Глава Белого дома опроверг утверждение о том, что США пошли на сделку с Ираном из отчаяния.

Иран не получит денежной компенсации в рамках мирного соглашения, написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Мы не пошли на встречу из отчаяния, а Иран – да. Им конец! Мы дождемся окончания этих 60 дней. Они не получат ни копейки, даже десяти центов!", – написал глава Белого дома в одном из постов.

Причиной его решения стало то, что Тегеран заблокировал проход через Ормузский пролив в ответ на столкновения между Израилем и Ливаном.

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Также он раскритиковал слова демократов о том, что Иран сейчас находится в лучшем положении, чем до военной операции США и Ирана.

"Война ослабила Иран! У него больше нет ни ВВС, ни ВМС, ни зенитной техники, ни радиолокационных станций, ни практически ничего другого, а "демократы" все равно утверждают, что Иран сейчас в лучшем положении, чем четыре месяца назад. Вы представляете, как можно так говорить и избежать ответственности??? Насколько же некоторые люди могут быть глупыми???", – поделился президент США.

Мирное соглашение между США и Ираном: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 18 июня, рассказал о подписании между США и Ираном соглашения о прекращении войны. Оно открывает путь к прочному миру и позволяет вновь открыть Ормузский пролив. Предполагается, что окончательное соглашение США и Иран должны подготовить в течение 60 дней с возможностью продления этого срока по взаимному согласию. По словам одного из американских чиновников, документ не налагает жестких юридических обязательств, однако предусматривает постепенное улучшение отношений в случае выполнения договоренностей Тегераном.

Также мы писали, что после того, как США и Иран подписали временное соглашение, цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель. При этом цены на "черное золото" начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он может возобновить бомбардировки, если лидеры Ирана "не будут вести себя должным образом". В то же время сообщение о мирном соглашении подтолкнуло рынки к снижению цен. По имеющимся данным, 14-пунктный меморандум запускает 60-дневный период переговоров, в течение которого Иран обеспечит бесплатный проход через Ормузский пролив.

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