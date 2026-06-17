Восстановление статуса-кво: в AP раскрыли подробности соглашения между США и Ираном

Это соглашение имеет много положительных моментов для Ирана, отмечает издание.

После подписания предварительного соглашения Иран должен немедленно принять меры по открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источники.

В то же время сообщается, что Тегеран взамен получит разрешение на продажу своей нефти в другие страны без ограничений. Кроме того, соглашение, которое планируется подписать уже в пятницу, предусматривает получение Ираном не менее 300 миллиардов долларов на восстановление после войны. А Вашингтон обязуется работать над отменой всех своих санкций, а также ограничений со стороны ООН, если будет достигнуто окончательное соглашение по ядерной программе Ирана.

Издание напоминает, что одной из причин начала войны на Ближнем Востоке было предотвращение получения Ираном ядерного оружия. А временное соглашение не предусматривает достижения этой цели, лишь создавая двухмесячный период для ядерных переговоров.

Видео дня

В то же время это соглашение предоставляет Ирану ряд преимуществ. В частности, снятие санкций и блокады с Ирана в обмен на значительные уступки со стороны США. Эти уступки, отмечает издание, превосходят условия ядерного соглашения с Ираном 2015 года, которое в свое время отменил Трамп, назвав его "худшим соглашением за всю историю".

Продолжение переговоров

Издание отмечает, что соглашение в значительной степени восстановит те положения, которые существовали до начала войны. В частности, речь идет о прекращении боевых действий, а также о повторном открытии Ормузского пролива и переговорах по ядерной программе Тегерана.

Соглашение также предусматривает прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой". И этот аспект соглашения издание называет одним из самых деликатных. Поскольку Израиль планирует продолжать войну против Ливана. В то время как Иран требует вывести войска с этой территории.

Журналисты также отмечают, что на протяжении всей войны Трамп неоднократно менял цели кампании. В частности, он заявлял, что положит конец ядерным и ракетным программам Ирана, а также "Хезболле" и другим иранским группировкам в регионе. Однако временное соглашение не соответствует всем этим целям, хотя Трамп его и одобрил.

Война на Ближнем Востоке: важные новости

Издание Bloomberg, анализируя текст соглашения, называет его "хрупким". Журналисты отмечают, что президент США Дональд Трамп фактически отложил решение самых сложных вопросов на потом.

Издание Reuters также отмечает, что заключенное соглашение фактическипредусматривает перемирие сроком на 60 дней, в течение которых стороны обсудят самые сложные моменты. Об этом подчеркивают и в Иране, опровергая заявления Трампа о том, что стороны достигли окончательного соглашения по урегулированию войны.

Вас также могут заинтересовать новости: