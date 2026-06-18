Цены на нефть отреагировали на соглашение между США и Ираном

Новое соглашение между США и Ираном предусматривает продление апрельского перемирия ещё на 60 дней.

Цены на нефть в четверг, 18 июня, упали более чем на 2 доллара за баррель после того, как США и Иран подписали временное соглашение, которое должно положить конец войне. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 09:16 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,14 доллара, или на 2,69% – до 77,41 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,36 доллара, или на 3,07% – до 74,43 доллара за баррель.

Brent опустилась до самого низкого уровня с 2 марта – первого торгового дня после того, как США и Израиль начали атаки на Иран. WTI достигла самого низкого уровня с 4 марта.

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Напомним, цены на "черное золото" начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он может возобновить бомбардировки, если лидеры Ирана "не будут вести себя должным образом". В то же время сообщение о мирном соглашении подтолкнуло рынки к снижению цен.

14-пунктный меморандум запускает 60-дневный период переговоров, в течение которого Иран разрешит бесплатный проход через Ормузский пролив – ключевой маршрут транспортировки нефти и газа. Соглашение предусматривает восстановление полной пропускной способности пролива в течение 30 дней.

Соглашение откладывает решение многих сложных вопросов, в частности касающихся ядерной программы Ирана, а также предусматривает, что США и их партнеры должны разработать план на 300 млрд долл. для финансирования восстановления Ирана. Аналитики оценивают, насколько ещё могут снизиться цены на нефть в краткосрочной перспективе, поскольку предложение может оставаться ограниченным даже после повторного открытия Ормузского пролива.

"Объем сырой нефти, который вернется на рынок после открытия Ормузского пролива, может быть ограниченным, поскольку часть грузов уже была вывезена по обходным маршрутам, а судовладельцы могут не захотеть отправлять танкеры обратно в регион из-за опасений, что сделка может сорваться", – отметил генеральный директор энергетической консалтинговой компании XAnalysts Мукеш Сахдев.

Он добавил, что общий спрос на сырую нефть может расти быстрее, чем предложение, что ограничит падение цен.

По мнению экспертов Международного энергетического агентства, если соглашение между США и Ираном будет успешно реализовано и пролив откроют, нынешний кризис поставок может превратиться в значительный профицит предложения в 2027 году. В своём ежемесячном отчёте агентство прогнозирует, что в следующем году предложение превысит спрос на 5,05 млн баррелей в сутки, поскольку ближневосточная нефть вернётся на рынок.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают растущие ожидания того, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Это может замедлить экономический рост и, соответственно, снизить спрос на нефть.

Согласно опубликованным 17 июня прогнозам, девять из 19 членов ФРС, участвующих в формировании денежно-кредитной политики, считают, что повышение ставки будет необходимым. Три месяца назад ни один из них не придерживался такого мнения.

Запасы нефти в мире – главные новости

В мае УНИАН сообщал, что мировые запасы нефти в апреле претерпели рекордное сокращение на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По данным The Wall Street Journal, даже в случае прекращения боевых действий глобальные запасы нефти продолжают быстро сокращаться, приближаясь к критически низкому уровню. Предполагается, что к декабрю запасы жидкого топлива в наиболее экономически развитых странах могут снизиться ниже 2,3 млрд баррелей – это станет самым низким уровнем с начала наблюдений в 2003 году.

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