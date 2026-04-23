Трамп: Нет временных рамок по войне с Ираном

Трамп отказывается от крайних сроков, усиливает давление и ждет ответа из Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных рамок для завершения войны с Ираном, и отверг предположения, что его решения продиктованы политикой. Об этом он сказал в интервью Fox News, которое цитирует CNN.

По словам Трампа, "нет временных рамок" ни в отношении перемирия, которое было продлено во вторник, ни в отношении новых мирных переговоров. На вопрос о возможных сроках завершения войны он ответил, что "спешить некуда".

В то же время журналисты CNN напоминают: ранее американский лидер оценивал продолжительность войны в 4–6 недель, но сейчас она длится уже седьмую.

Видео дня

"Люди говорят, что я хочу покончить с этим из-за промежуточных выборов, но это неправда", – заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что его администрация стремится к "выгодному соглашению для американского народа". Несмотря на продление перемирия без определенной даты завершения, Вашингтон планирует и в дальнейшем усиливать давление на Тегеран.

В частности, Трамп пообещал сохранить блокаду иранских портов, пытаясь заставить Иран представить единое предложение для возобновления переговоров.

По данным CNN, по состоянию на вечер вторника после продления перемирия администрация США не получила ни одного официального ответа от иранской стороны.

Реакция Ирана

Советник председателя иранского парламента Махди Мохаммади назвал действия Трампа "хитрым ходом".

Между тем дипломатические усилия США затянулись: поездка вице-президента Джей Ди Венса в Исламабад, где он планировал оказать давление на иранских переговорщиков, была отложена из-за отсутствия реакции Тегерана.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее разведка США признала, что Иран сохраняет значительно больше военных возможностей, чем публично признают власти США.

По их словам, на момент начала перемирия в начале апреля в распоряжении Ирана оставалось около половины арсенала баллистических ракет, а также соответствующие пусковые установки.

На фоне этих новостей Трамп по просьбе премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа продлил срок режима прекращения огня с Ираном.

Однако второй раунд переговоров сорвался из-за отказа Ирана направить своих представителей в Пакистан. В связи с этим был отменен визит в Исламабад вице-президента США Джей Ди Венса.

