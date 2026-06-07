Украину накроют дожди и шквалы: прогноз погоды на 7 июня

В трех областях ожидаются сильные дожди.

В воскресенье, 7 июня, почти по всей Украине ожидается опасная погода – грозовые дожди и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, во всех регионах, кроме восточных, прогнозируются умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются значительные дожди.

Температура воздуха ощутимо не снизится. Ночью столбики термометров поднимутся до 13-18°, на западе будет немного прохладнее, 10-15°. Днем ожидается 24-29°, при этом в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях будет холоднее, 20-25°.

Видео дня

Прогноз погоды для Киева

В столице и области сегодня ожидается сильный дождь, гроза, местами град и шквалы. Температура по области ночью составит 13-18°, днем 20-25°, в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области, ожидается I уровень опасности, желтый.

"7 июня сильный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупреждают в Укргидрометцентре.

Погода на лето

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что самые высокие температуры летом традиционно возможны в июле, но пока есть расхождения в прогнозах относительно средней температуры за сезон. Наибольшие аномалии температуры этим летом ожидаются на западе Украины.

Также ранее Вазира Мартазинова, профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, отметила, что летом этого года в нашей стране будет достаточно дождей, а жара будет наблюдаться лишь в отдельные дни.

Вас также могут заинтересовать новости: