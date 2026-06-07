Видел судьбы и 'разгонял' тучи: польский пророк стал феноменом даже после смерти

Поляки до сих пор говорят о Филипеке, которому приписывают способность предсказывать будущее, "управлять погодой" и судьбами людей.

Польский ясновидящий Филипек стал легендой еще при жизни. Толпы людей выстраивались вдоль улиц перед его домом, а популярность продолжается даже после смерти мага, пишет портал Wałbrzych.

В небольшом городке Старый Валишув в польских Судетах имя ясновидящего Филипека давно стало частью местного фольклора. Его здесь помнят не просто как человека – скорее как живую легенду.

Говорят, что у его дома люди стояли часами, надеясь услышать предсказания о будущем, утрате, любви или… хотя бы о погоде.

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Среди самых известных историй – пророчество местной девушке, которой Филипек якобы сказал:

"Ты будешь важной".

Впоследствии она стала мэром Быстрицы Клодзкой – и теперь это предсказание цитируют почти как официальное доказательство его способностей.

Другая легенда касается спортсмена Пшемыслава Салеты, которому ясновидящий якобы предсказал спортивную карьеру – и тот действительно стал чемпионом.

Человек, который "разгонял тучи"

В Старом Валишуве о Филипеке рассказывают как о человеке, который мог больше, чем просто говорить о будущем. Ему приписывают способность находить пропавших людей, предсказывать события, а иногда – даже влиять на погоду.

"Когда над селом собирались дождевые тучи… он выходил в поле, расправлял руки и разгонял их", – пересказывают местные жители.

Звучит как сцена из фэнтези, но в городке это давно часть "нормальной реальности".

Несмотря на легенды, сам Филипек, по словам очевидцев, жил довольно просто: ходил в церковь, молился, не брал денег и часто отказывал посетителям в приеме.

"Он всегда говорил, что ему нужны только плита и чайник", – вспоминают жители.

В то же время характер у него был непростой: мог выгонять людей, ругаться и даже бросаться вещами. Но это только добавляло историям "жизненности".

Глаза, которые якобы все видели

Отдельная часть легенды – его взгляд. "Это глаза, которые фигурируют во всех историях о Филипеке", – рассказывает журналист из Клодзька.

Одни говорили, что они становились светлыми, другие – что пронизывали насквозь. На фотографиях же – обычные карие глаза. Но кого это когда-нибудь останавливало в легендах?

Старый Валишув – это место, где история постепенно превращается в миф. Здесь до сих пор на могиле Филипека лежат свежие цветы, а на надгробии одно слово:

"Ясновидящий"

Вокруг него – иконы, свечи, фото и символы, которые больше напоминают маленький культ, чем обычное кладбище.

И даже спустя 30 лет после смерти его имя не исчезает – наоборот, превращается в интернет-легенду, где ему приписывают предсказания пандемий, войн и даже будущих катастроф.

Сегодня Филипека уже трудно отделить от мифа. Для одних он был чудаком с даром, для других – целителем, для третьих – просто харизматичным человеком, которого сделали пророком.

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