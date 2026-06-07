Сгорел в атмосфере: российский аналог Starlink потерял первый спутник

Это первая подтвержденная потеря в рамках российской программы "Рассвет", которая должна стать альтернативой Starlink.

Первая попытка России создать собственную альтернативу спутниковому интернету Starlink потерпела серьезную неудачу. Один из спутников новой системы "Рассвет" потерял орбиту и сгорел в атмосфере Земли менее чем через три месяца после запуска, пишет Defence Blog.

Журналист и исследователь российской космической программы Анатолий Зак, который отслеживает работу российских космических аппаратов через открытые данные, утверждает, что речь идет о спутнике "Объект 4" (NORAD 68363), который был запущен в составе первой группы аппаратов системы "Рассвет" 23 марта 2026 года.

По данным наблюдений, после выхода на орбиту аппарат ни разу не выполнил маневров для повышения высоты полета. Из-за этого он постепенно терял орбиту под воздействием атмосферного сопротивления, пока 6 июня не вошел в плотные слои атмосферы и не сгорел.

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В отличие от него, другие спутники группировки смогли активировать свои двигатели и начали постепенно подниматься на более высокие орбиты.

Ответ России на Starlink

Проект "Рассвет" разрабатывает российская частная компания "Бюро 1440". Его цель – создание сети спутникового интернета на низкой околоземной орбите, которая должна стать российским аналогом Starlink.

Потребность в такой системе стала особенно актуальной после того, как сеть Starlink доказала свою эффективность во время войны в Украине, обеспечивая стабильную связь даже в зоне боевых действий.

Россия давно стремится создать собственную систему спутниковой связи, способную поддерживать как гражданские, так и военные коммуникации независимо от западных технологий.

Сам запуск спутников "Рассвет" сопровождался необычной секретностью. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев о старте ракеты с космодрома Плесецк, ни "Роскосмос", ни Министерство обороны России не сделали официальных заявлений о запуске.

Первым подтверждением миссии стало видео от компании "Бюро 1440", обнародованное уже после выхода спутников на орбиту. Эксперты считают, что такая закрытость свидетельствует о стратегическом значении программы, которая имеет не только коммерческую, но и военную составляющую.

Не все спутники работают одинаково

Наблюдения за орбитами показали, что группировка функционирует неравномерно. Часть аппаратов активно поднимает свои орбиты, другие лишь поддерживают текущую высоту.

Наибольшее беспокойство вызвал именно "Объект 4", который с самого начала не демонстрировал никаких признаков работы двигателей. Это может свидетельствовать как о неисправности двигательной установки, так и о полной потере управления спутником.

По состоянию на начало июня шесть спутников продолжали набор рабочей высоты, еще восемь удерживали свои орбиты.

Несмотря на первую потерю, российская программа, вероятно, продолжит развертывание группировки. По неофициальной информации, следующий запуск спутников "Рассвет" может состояться уже 18 июня.

Российский аналог Starlink – главные новости

Напомним, украинский специалист по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Россия активно работает над созданием собственного аналога системы спутникового интернета Starlink. Пока что проект находится на начальном этапе и не имеет подтвержденных признаков военного применения.

Военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт по вооружению в Defense Express Иван Киричевский отмечает, что россияне могут сколько угодно заявлять о работе над "альтернативой" Starlink на основе спутниковой связи, но все сводится к их возможностям создавать, производить и запускать ракеты-носители для спутников.

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