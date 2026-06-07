Россия атаковала хранилище ядерного топлива в Украине

Это очередной удар россиян по объектам ядерной инфраструктуры, подчеркнули в Энергоатоме.

Российские оккупанты в ночь на 7 июня нанесли удар беспилотником по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Сообщается, что в результате атаки было частично разрушено здание приема контейнеров. При этом отмечается, что отработанного ядерного топлива в этом помещении не было. В результате удара на месте возник пожар площадью 40 кв. м, который был оперативно локализован и ликвидирован. Радиационная обстановка на объекте остается в пределах нормы.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", - добавили в "Энергоатоме".

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Ядерная угроза от ударов РФ

Напомним, 4 июня в МАГАТЭ сообщили о массированной атаке по объектам Запорожской ТЭС, которая, в частности, передает электроэнергию на ЗАЭС. Сообщалось, что это единственная линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. И за последние несколько недель ее отключали уже несколько раз. Из-за чего ЗАЭС все больше зависит от аварийных дизельных генераторов для охлаждения реакторов.

В Силах обороны подчеркнули, что ключевой проблемой угрозы безопасности для ЗАЭС является присутствие в этом районе российских оккупационных войск. В то же время отмечается, что РФ систематически использует оккупированную территорию ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа.

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