В Австралии птицы собирают на улицах наручники и банкноты: что они с ними делают

Птицы, живущие в городах, собрали более красочные украшения, чем их сельские собратья.

В Австралии самцы больших шалашников собирают предметы, связанные с человеком, - наручники, банки из-под лекарств и банкноты - чтобы произвести впечатление на самок. Об этом необычном "увлечении" расскащывает портал discoverwildlife.com.

Самцы больших шалашников создают замысловатые туннели из веток, которые могут достигать метра в длину и полуметра в высоту. На одном конце самцы размещают коллекцию красочных предметов местного происхождения, которые затем демонстрируют самкам, посещающим их.

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показывает, что самцы, живущие в городах, используют широкий спектр предметов, которые они подбирают у людей.

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"Стекло, пластик и проволока были распространенным выбором, но мы также обнаружили такие предметы, как пара наручников, банки с лекарствами в беседках возле больницы и флуоресцентные защитные капы для рта на участке возле поля для австралийского футбола", – говорит Кейтлин Эванс из Университета Эксетера, изучавшая этих птиц.

Эванс и ее коллеги сравнили предметы, собранные шалашниками в городе Таунсвилл и сельской местности, оба в Квинсленде. В 61 беседке городские птицы собрали украшения, которые были крупнее и красочнее, чем у их более скромных сельских собратьев. Предметы включали темно-зеленое бутылочное стекло, ярко-красную проволоку и малиновую резинку для волос. Городские птицы также собрали больше предметов – в среднем около 90, по сравнению с 20 у сельских самцов. Одна особенно плодовитая городская птица собрала более 300 предметов в своей беседке.

На втором этапе исследования команда собрала десять предметов из городского шалаша и десять предметов из сельского и представила их как городским, так и сельским самцам. Обе группы отдавали предпочтение предметам, созданным человеком.

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