Китайский дрон выдавал себя за истребитель Британии, и система слежения ему поверила

Вблизи острова Хайнань был зафиксирован беспилотник, передававший идентификационные данные британского истребителя Typhoon.

Над акваторией вблизи острова Хайнань в Китае зафиксировали необычный инцидент, который вызвал беспокойство авиационных экспертов. Военный беспилотник, предположительно китайского происхождения, транслировал сигнал идентификации как истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Об этом стало известно после анализа данных сервисов отслеживания полетов, в частности Flightradar24, пишет портал AirLive. По данным наблюдений, объект передавал идентификационный код и регистрацию, принадлежащие британскому Typhoon с обозначением ZK334 и позывным YILO2400. В то же время траектория полета и характеристики движения не соответствовали боевому истребителю.

Аналитики отмечают, что самолет двигался со стабильной низкой скоростью и на относительно небольшой высоте – параметрами, более типичными для разведывательного беспилотника средней высоты длительного полета.

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В конце концов аппарат приземлился в районе острова Хайнань, где активно фиксируется деятельность китайских военных беспилотных систем.

Подозрение на умышленную подмену идентификации

Эксперты пришли к выводу, что платформа могла намеренно транслировать чужой военный идентификатор, имитируя иностранный самолет. Мотивы такого шага остаются непонятными – от тестирования систем до попытки скрыть реальные параметры полета.

Инцидент вновь привлек внимание к слабым местам системы ADS-B, которая используется в глобальной авиационной навигации. Система предусматривает постоянную передачу самолетами данных о местонахождении, скорости и идентификации. В то же время она не имеет механизма проверки достоверности сигнала, что позволяет потенциально подделывать данные.

Специалисты отмечают, что подобные случаи могут создавать риски в зонах повышенной военной активности и спорного воздушного пространства, где точность идентификации летательных аппаратов имеет критически важное значение.

Другие новости из Китая

Как сообщал УНИАН, Китай начал специальную морскую операцию в водах к востоку от Тайваня. В Пекине заявили, что ее целью является усиление контроля за судоходством, обеспечение соблюдения морского законодательства и защита национальных интересов страны.

В китайских властях пояснили, что операция направлена на расширение возможностей патрулирования в открытом море, усиление правоохранительной деятельности и контроль движения судов в стратегически важных районах.

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