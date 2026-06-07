Не так полезны, как кажется: названы 6 продуктов со скрытым содержанием сахара

Например, сухие завтраки считаются продуктами с высоким уровнем переработки.

Многие продукты, которые считаются низкокалорийными, на самом деле содержат больше сахара, чем можно было бы ожидать. Часто скрытый сахар содержится в переработанных продуктах для завтрака, соленых закусках и продуктах, позиционируемых как полезные для здоровья. Об этом пишет verywell health, которое назвало такие продукты.

Сухие завтраки

Сухие завтраки считаются чрезмерно переработанными продуктами, ведь часто содержат большое количество сахара. Типичная порция хлопьев содержит более 11 г сахара.

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"Исследования также показывают, что дети обычно едят в два раза больше сладких хлопьев, чем хлопьев с низким содержанием сахара, что может привести к чрезмерному потреблению сахара. Чтобы предотвратить осложнения со здоровьем из-за чрезмерного потребления сахара (гипергликемия), таких как диабет и сердечные заболевания, обязательно читайте этикетки с информацией о пищевой ценности и выбирайте хлопья с меньшим содержанием сахара", - призывают в материале.

Овсянка быстрого приготовления

Это простой выбор, чтобы справиться с утренней суетой, однако помните, что ее часто подслащивают сахаром.

"Краткий совет по выявлению продуктов с высоким содержанием сахара - проверяйте % DV добавленного сахара на этикетке с информацией о пищевой ценности. Все, что превышает 20%, считается источником с высоким содержанием сахара", - отметило издание.

Йогурт

Несмотря на то, что йогурт обладает полезными для здоровья свойствами, стоит помнить, что он может быть вариантом завтрака с высоким содержанием сахара. В частности, многие такие продукты содержат от 10 до 13 г или более на 100-граммовую порцию.

Эксперты советуют перейти на греческий йогурт, который в основном содержит гораздо меньше сахара, чем другие сорта.

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики часто считаются полезным перекусом на ходу, хотя многие из этих продуктов содержат большое количество сахара и калорий.

"Протеиновые батончики обычно содержат от 20% до 40% белка, от 10% до 50% углеводов и от 10% до 15% жиров. Выбирая протеиновый батончик, для достижения наилучших результатов обращайте внимание на те, которые содержат больше граммов белка, чем сахара", - советует verywell health.

Приправы и соусы

Многие пикантные приправы и соусы содержат добавленный сахар. В частности, к наиболее распространенным из них относятся:

кетчуп;

соус для барбекю;

медовая горчица;

соус для пасты;

заправки для салатов.

"Если вы стараетесь употреблять меньше сахара, употребляйте эти приправы в умеренных количествах или замените их альтернативами, такими как горчица, сальса или оливковое масло и уксус", - подчеркнули в материале.

Джемы и желе

Несмотря на то, что джемы, желе и варенье изготавливаются на основе фруктов, они могут содержать очень много сахара.

"Выбирайте варианты с низким содержанием сахара или без сахара, в которых используются природные сахара (например, сахарные спирты), чтобы избежать скачков уровня сахара в крови", - призывают в публикации.

Другие советы по здоровью

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Также сообщалось, что популярные таблетки от боли могут наносить вред вашему здоровью. Этот препарат относится к группе лекарств, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), которые действуют путем уменьшения воспаления, отека и боли.

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