Путин ведет себя все более странно, это пугает до ужаса, - The Independent

Эксперты заявляют об очевидном ухудшении психического и физического состояния российского диктатора.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин выглядел больным и одутловатым, при этом его заявления о войне в Украине были далекими от истины и довольно дикими, учитывая текущую ситуацию на поле боя.

Как пишет The Independent, Путин заявил, что Россия побеждает на поле боя на Украине, а бизнес и экономика процветают как внутри страны, так и за рубежом. Он также утверждал, что войну можно и нужно выиграть, и что Россия хочет получить части четырех областей Украины, которые его армии не удалось полностью захватить.

Как отмечает издание, Путин подражает Трампу в своей растущей непредсказуемости, и это делает его все более опасным. Как отметила советник президентов США по России Фиона Хилл, Путин становится "страннее", но его не стоит списывать со счетов.

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Отсутствие прогресса в Украине подталкивает Путина к новым действиям и провокациям. Он теперь изображает Европу как главного агента Зеленского – российские государственные СМИ обвиняют европейских военных и промышленность в предоставлении флотов беспилотников, поддерживающих украинскую военную машину.

"Это повышает риск инсценировки Россией "операций под ложным флагом" для оправдания распространения войны на Беларусь и далее в страны Балтии и Восточные Балканы, что означало бы нападение на партнеров по НАТО. Существуют опасения по поводу инсценированных "аварий" на атомных электростанциях – а в Чернобыле, где в 1986 году произошла крупнейшая гражданская ядерная авария современности, и в Запорожье в последнее время происходили военные действия", - прогнозирует The Independent.

Издание отмечает, что, хотя Путин по-прежнему у власти, но круг его советников и идеологов сужается и стареет. К тому же они не разработали никакой формулы для победы в войне, достижения перемирия или соглашения:

"По мере того, как российское руководство оказывается в психологическом тупике, возрастает риск того, что оно прибегнет к старым уловкам – химическому и биологическому оружию".

Питер Франкопан, профессор всемирной истории в Оксфорде, предположил, что крах режима Путина будет означать анархию на обширных территориях Восточной России – где, по его словам, "находятся арсеналы действительно ужасных вещей – и кто знает, что произойдет", если они окажутся на свободе.

Наибольшее беспокойство должны вызывать ужасающие человеческие жертвы с обеих сторон. Такая ситуация не может продлиться долго – и, вероятно, Путин это понимает: еще один повод для беспокойства по поводу его душевного состояния и политической состоятельности, отмечается в статье.

"Я подозреваю, что именно тревожно очевидное ухудшение психического и физического состояния российского лидера послужило поводом для предупреждения главы британских вооруженных сил о том, что сейчас мы находимся в большей опасности, чем когда-либо за всю его жизнь", – пишет обозреватель The Independent Роберт Фокс.

Проблемы Путина

Как писал УНИАН, Петербургский международный экономический форум ярко продемонстрировал глубокую деградацию кремлевской пропаганды. В отличие от советских времен, когда Москва использовала в своей пропаганде искренних "полезных идиотов" мирового уровня – известных писателей, художников и философов – сегодня Россия может предложить лишь маргинальных и скандальных персонажей.

Также американский журналист Саймон Шустерпишет, что даже ярые сторонники российской агрессии против Украины уже не могут объяснить, почему война продолжается до сих пор, и фактически в России есть только 2 человека, которые хотят ее продолжения.

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