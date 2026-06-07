Путин вынужден самостоятельно участвовать в пропаганде на фоне провалов на фронте, - генерал

На самом деле российский диктатор рассматривает возможность объявить частичную мобилизацию, отметил эксперт.

Путин на фоне проблем на фронте в Украине вынужден лично участвовать в пропаганде войны, которой ранее занимались его официальные спикеры. Такое мнение высказал Игорь Романенко - генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в эфире Radio NV, комментируя заявления российского диктатора о якобы успехах его армии на фронте.

"Путин вынужден принимать в этом участие, поскольку ситуация и результаты боевых действий ухудшаются от месяца к месяцу, от недели к неделе. За май-июнь россияне на 1 км несут около 1500 потерь своих военнослужащих. А в целом потеряли за пять недель более 33 000 своих военнослужащих. То есть продолжается очень важная для нас тенденция, сформировавшаяся с декабря прошлого года, что российская армия теряет больше, чем способна пополнять", - сказал Романенко.

Он добавил, что на фоне этого Путин вынужден возвращаться к вопросу объявления частичной мобилизации в России.

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"Частичную мобилизацию - официальную, хотя и тайную - он проводит уже сейчас в связи с ситуацией, которая складывается на фронте. И это отражает общее состояние, поскольку с такими показателями осуществлять наступление по плану, который они сформировали на весну-лето 2026 года, очень проблематично", - добавил Романенко.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Путин похвастался, что его армия захватила 2 440 тысяч квадратных километров в Украине. Тогда как общая площадь Украины составляет примерно 603,6 тысячи кв. км. В частности, он заявил, что РФ якобы окончательно захватила Луганскую область, а также "значительно" продвинулась в Донецкой области.

Между тем The Telegraph, комментируя Петербургский международный экономический форум, отмечает, что таким образом Путин продемонстрировал полную деградацию Кремля. Отмечается, что вместо знаменитостей мирового уровня, которые были раньше, теперь в РФ с помпой встречают крайне сомнительных личностей.

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