ISW: В мае Силы обороны освободили больше территорий, чем смогла захватить Россия

Аналитики отмечают замедление темпов российского наступления. По итогам мая Силы обороны отбили больше территорий, чем оккупанты смогли захватить.

Темпы российского наступления продолжают замедляться, а боевая эффективность оккупационных войск снижается. В мае украинские Силы обороны вернули под свой контроль больше территорий, чем российская армия смогла захватить. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW).

По данным украинского издания "Милитарный", которое ссылается на источники в Силах обороны, в течение мая украинские военные освободили или зачистили от российских подразделений около 250 квадратных километров территории. В то же время российские войска за этот период смогли захватить лишь около 130 квадратных километров.

Для сравнения, в апреле ситуация была иной: тогда украинские силы вернули контроль над примерно 80 квадратными километрами, тогда как россияне продвинулись на 150–160 квадратных километров.

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В ISW отмечают, что разные источники используют разные методики подсчета изменений на фронте, поэтому цифры могут отличаться. Однако общая тенденция остается прежней – российское наступление теряет темп, а украинские силы демонстрируют все лучшие результаты.

По собственным оценкам ISW, в мае российские войска захватили или проникли на территорию площадью около 40 квадратных километров. В то же время они потеряли контроль над примерно 280 квадратными километрами.

В апреле, по подсчетам американских аналитиков, российская армия продвинулась на 28 квадратных километров, но потеряла контроль над 116 квадратными километрами.

Война дронов меняет поле боя

В ISW отмечают, что современная ситуация на фронте значительно затрудняет точное определение территориальных завоеваний сторон. Линия боевого столкновения часто имеет нечеткие границы, а так называемая "зона поражения" беспилотников постоянно расширяется.

Из-за этого различные аналитические центры могут по-разному оценивать контроль над отдельными участками местности. Однако независимо от методики подсчета, большинство источников приходят к схожему выводу: эффективность российских наступательных действий снижается, тогда как украинские силы постепенно улучшают свои позиции.

Россияне переходят к обороне

Об изменении ситуации на отдельных направлениях свидетельствуют и данные украинских военных. Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что на отдельных участках Александровского направления украинские подразделения ведут активные наступательные действия и постепенно возвращают ранее утраченные позиции.

По его словам, на юге россияне провалили дедлайны по захвату населенных пунктов, но сейчас перед врагом поставлены новые сроки для захвата украинской территории на юге – активизировались действия оккупантов.

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