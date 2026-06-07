Мужчина дважды ушел в СЗЧ после ранений на фронте: как его наказал суд

Несмотря на ранение и предварительное возвращение в часть, военнослужащий самовольно покинул службу. Это, по решению суда, стало основанием для пятилетнего тюремного заключения.

На Волыни суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал место службы после участия в боевых действиях и полученных ранений. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Владимирского городского суда, пишут "Волынские новости".

Как установил суд, военный впервые самовольно покинул часть 2 сентября 2022 года без разрешения командира. К службе он вернулся только в январе 2024 года.

Впрочем, уже через несколько месяцев он снова покинул место службы, на этот раз – более чем на год.

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Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину. Он пояснил, что служит по контракту с 2020 года, после начала полномасштабного вторжения участвовал в боевых действиях на Донбассе и получил ранение.

После лечения военный получил отпуск, однако в часть не вернулся, оставаясь дома.

В 2024 году он самостоятельно вернулся на службу, однако впоследствии снова получил ранение. После госпитализации и короткого отпуска, по его словам, он просил дополнительное время на лечение, но получил отказ и снова был направлен в зону боевых действий. После этого он во второй раз покинул часть.

В августе 2025 года его задержали сотрудники Военной службы правопорядка.

Суд отметил, что самовольное оставление службы негативно влияет на военную дисциплину и подрывает авторитет Вооруженных сил Украины. Учитывая это, военнослужащему назначили наказание – пять лет лишения свободы.

СЗЧ в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, срок отсутствия из-за самовольного оставления воинской части – не единственный определяющий фактор при судебном рассмотрении дела, ведь оценивается вся совокупность обстоятельств.

Александр Нестеренко, руководитель Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны, пояснил, что понятия самовольного оставления воинской части и дезертирства часто путают, но между ними есть принципиальное отличие – умысел. Ответственность за СЗЧ наступает после 10 дней отсутствия. Санкция – от 5 до 7 лет лишения свободы. В то же время во время военного положения ответственность более суровая.

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