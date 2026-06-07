Здание-утюг в Нью-Йорке впервые за 124 года засветилось: теперь там будут квартиры

Этот проект является частью программы реставрации и перепрофилирования исторических зданий в Нью-Йорке.

Здание "Флэтирон", одна из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка, впервые за свою 124-летнюю историю было подсвечено, что стало важной вехой в его преобразовании в частные резиденции. Об этом сообщает Newsweek.

Построенное в 1902 году, 24-этажное здание высотой 93 метра является одним из первых небоскребов в мире, известным своей уникальной треугольной формой и новаторской конструкцией из стального каркаса.

На снимке видно, что верхняя половина исторического сооружения мягко светится в ранние вечерние часы, давая редкую возможность увидеть башню в начале нового этапа ее истории.

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"Здание Флатирон теперь освещено впервые за свою 124-летнюю историю, что знаменует важную веху в реставрации внешнего вида и преобразовании в жилой комплекс этого памятника архитектуры", - сообщил Newsweek представитель проекта.

Журналисты отмечают, что установка освещения происходит тогда, постепенно демонстрируются строительные леса и открываются части отреставрированного фасада, что свидетельствует о видимом поворотном моменте в долгожданном возрождении здания, спроектированного покойным американским архитектором Дэниелом Бернхэмом.

Проект является частью реставрации и перепрофилирования исторических сооружений в Нью-Йорке и по всей стране, поскольку, по данным Американского института архитекторов (AIA), почти половина из 125 млн зданий в США имеет возраст более 50 лет.

По словам экспертов, новая система наружного освещения "Флэтироны" была разработана таким образом, чтобы подчеркнуть, а не затмить исторический дизайн здания. Команда проекта рассказала, что энергоэффективные светодиодные светильники были тщательно размещены так, чтобы оставаться скрытыми от взгляда, при этом освещая здание мягким светом.

"В рамках этих работ разработчики провели полное обследование фасада, заменили более 1 000 окон, отреставрировали тысячи терракотовых элементов и провели ремонт характерного карниза высотой шесть футов (около 2 метров)", - добавили в материале.

Кроме того, реставрация здания "Флатирон" совпадает с его переоборудованием под частные апартаменты, что стало самым значительным изменением в его истории. Такой проект превращает этот исторический памятник в элитный жилой комплекс, где стартовые цены на апартаменты с тремя спальнями достигают 14,85 миллиона долларов.

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