Даже если США предоставят Украине все ракеты для Patriot, их не хватит, – эксперты

США производят таких ракет значительно меньше, чем Россия – баллистических.

Даже если США будут передавать Украине все произведенные ракеты PAC 3 MSE для систем Patriot, их все равно не хватит против российской баллистики. Об этом пишут аналитики Defense Express.

Так, последние данные Главного управления разведки Минобороны Украины свидетельствуют, что производство баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет в РФ уже значительно превысило производство ракет для ЗРК Patriot.

В целом, если брать только те ракеты, для перехвата которых необходим Patriot, то Россия ежемесячно производит:

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Балистических 9М723 для ОТРК "Искандер-М" – 60 единиц

Балистических РМ-48У для ЗРК С-300/400 – 40 единиц

Аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал" – 10 единиц

Гиперзвуковых ракет "Циркон" – до 3 единиц

"Всего до 113 баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет ежемесячно. В то же время за весь 2025 год в США компания Lockheed Martin произвела 620 противоракет PAC 3 MSE. Это по 51-52 ракеты в месяц", – подчеркивают аналитики.

С ускорением темпов производства это количество могут довести в этом году до 700-750 единиц, то есть в среднем 58-63 единицы в месяц, и этого все равно катастрофически мало.

"То есть если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты в Украину, то их уже не хватит. Даже при использовании в пропорции 1:1, как сейчас делают Воздушные силы, несмотря на штатный расход от двух противоракет на одну цель", – отмечают в Defense Express.

В то же время реальные поставки в Украину противоракет для Patriot и так затруднены из-за сокращения запасов в результате войны с Ираном. Поэтому для борьбы с российской баллистикой нужно привлекать и другие методы – наносить удары по самим пусковым установкам, по складам с ракетами и по их производству.

СМИ пишут, что Киев обратился к Берлину с просьбой передать десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot из имеющихся запасов в этом году.

Украина предложила соглашение, в рамках которого она получит ракеты для Patriot в обмен на поставку Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем.

Окончательное решение может быть принято незадолго до или во время саммита НАТО в июле.

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