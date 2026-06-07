В Украине каждая бригада сейчас получает по 50 новобранцев ежемесячно, - военный омбудсмен

Омбудсмен опровергла информацию о том, что по такому принципу людей сразу направляют в штурмовые полки.

В настоящее время каждое воинское подразделение в обязательном порядке получает 50 новобранцев в месяц. Об этом рассказала уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова в интервью "Суспильному".

Она подчеркнула, что обязательное распределение по 50 новобранцев является одним из трех ключевых направлений пополнения армии. Также части привлекают людей через собственный рекрутинг и батальоны резерва - из списка военных, которые ранее самовольно покинули часть.

Решетилова добавила, что этот механизм инициировал президент, а СМИ назвали его "справедливым распределением". Она отметила, что это фактически прямая мобилизация - каждый месяц подразделение, участвующее в боевых действиях, получает 50 солдат. Распределение ввели, ведь командиры часто не имеют кем заменить военнослужащих на позициях.

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Омбудсмен опровергла информацию, что по такому принципу людей сразу направляют в штурмовые полки. Она сказала, что раньше первыми пополнение получали штурмовые войска, десантно-штурмовые подразделения и морская пехота, но сейчас распределение одинаково для всех бригад.

По ее словам, она лично проверяла такую информацию во время поездок на фронт.

"Я в каждой бригаде конкретно спрашивала: сколько военнослужащих вы получили по распределению в этом месяце? Минимум 50 все получили", - заверила Решетилова.

Она сказала, что такое распределение позволяет командирам хотя бы минимально планировать ротации и улучшать оперативно-тактическую обстановку на своем участке. По словам Решетиловой, согласно предварительному исследованию Офиса, критической точкой является 40 дней пребывания на позициях, когда защитники начинают испытывать апатию, а пределом, после которого они становятся неэффективными, - 40-60 дней. Все зависит от характера человека и интенсивности обстрелов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов (Перун) заявил, что в Украине с мобилизацией серьезные проблемы. Он отметил, что вопрос СЗЧ превратился в своего рода "вид спорта", мол, чтобы избежать фронта, люди ходят туда по 10 и более раз.

"Недавно я общался с парнем, который был в СЗЧ 16 раз. До этого рекорд был 8. Он говорил: "Я не хочу воевать. Буду постоянно ходить в СЗЧ, потом в подразделение. Как только дадут боевое задание - пойду снова". На вопрос, может, он хочет какую-то должность или был в тяжелых боях - отвечает: "Нет, никогда не был на поле боя и не планирую. Никаких должностей не хочу". Вот такая история", - высказался Филатов.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов исключил смягчение мобилизации. По его словам, Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, поэтому мобилизация должна продолжаться, несмотря на ожидания общества относительно смягчения подходов.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", - отметил Буданов.

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