Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 14 июня: прогноз банкира

Курс валют, скорее всего, не приподнесет внезааных сюрпризов.

Валютный рынок в Украине в течении второй недели лета, скорее всего, будет стабилен. Украинцам стоит крайне сдержанно относится к любым новостям, чтобы не раскачать курс валют паникой.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что во время войны любые сообщения об обострении ситуации на фронте, массированные атаки или новые конфликты в мире могут повысить спрос на валюту.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 14 июня будет находиться в пределах 44,2–44,7 гривни на межбанке и 44,1–44,6 гривни на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4410–4460 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44100–44600 гривень.

При этом банкир считает, что курс евро в этот период будет находиться в пределах 51–52,5 гривни на межбанке и 51-52,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 14 июня будут стоить 5100-5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 51000-52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке июнь будет месяцем контролируемой динамики. Базовый сценарий на первый месяц лета остается умеренным: 43,8-44,8 грн за доллар и 51-52 грн за евро.

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