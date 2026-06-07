Как охладить дом летом без кондиционера: простой трюк, который используют в Греции

Этот метод не требует дополнительных затрат.

Все ближе становятся летние жаркие дни, поэтому люди уже задумываются о счете за электроэнергию, который придется оплатить после использования кондиционеров. В то же время в Греции используют дешевый способ для охлаждения своих домов, и тем, кто отправляется туда на отдых, следует о нем знать. Об этом пишет Newsweek.

Летом, когда температура превышает 30 градусов по Цельсию, в комнатах становится жарко и душно, поэтому все мечтают о кондиционере.

Однако они не только дорогие и иногда потребляют много энергии, но их и нелегко установить в арендованных квартирах.

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Чтобы охладить квартиру с помощью "бутылочного трюка", греки используют замороженные бутылки с водой. Они говорят, что могут полностью снизить температуру в комнате без кондиционера. Для этого одну или несколько пластиковых бутылок наполняют примерно на 80% водой из-под крана и замораживают на ночь.

На следующий день блоки льда становятся пассивными охладителями. Если разместить их перед или за вентилятором, воздух будет проходить по замерзшей поверхности.

"Это может снизить температуру в непосредственной близости на один-два градуса в течение короткого времени. Но замороженная бутылка - не единственный способ охлаждения", - заверили в материале.

Важно поставить бутылку на тарелку или в миску, чтобы собрать конденсат. Через два-три часа лед растает. После чего можно снова заморозить бутылки или приготовить еще несколько. Менять воду не нужно, но этот метод имеет свои ограничения в больших помещениях. Чтобы эффективно их охладить, стоит использовать несколько бутылок одновременно.

"Метод с бутылками основан на доказанном физическом явлении: когда лед тает и превращается в воду, он поглощает тепло из ближайшего окружения, тем самым охлаждая воздух. Вентилятор заметно усиливает этот эффект и распределяет прохладный воздух чуть дальше по комнате. Однако эффект является лишь локальным и временным. Как только лед полностью растает, он больше не может обеспечить охлаждение", - предупредили в публикации.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, почему хлеб быстро портится и как один простой трюк может это изменить. Многие люди после возвращения из магазина оставляют хлеб в полиэтиленовой упаковке. Это решение кажется удобным, однако не всегда является лучшим.

Также специалисты рассказали, почему белые полотенца теряют цвет. Известно, что полотенца созданы для впитывания влаги; однако это также означает, что они впитывают нежелательные остатки, такие как кожные жиры и пот.

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