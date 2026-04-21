Трамп требует от Ирана освободить 8 женщин, которым грозит смертная казнь

Республиканец назвал освобождение приговоренных идеальным условием для начала диалога.

Президент США Дональд Трамп обратился к иранским властям с неожиданным призывом накануне важной дипломатической встречи. Его слова передали в канале пресс-службы США.

Как стало известно из сообщения активиста Эяла Якоби в сети X, Исламская Республика в настоящее время готовится казнить через повешение восемь женщин. По его словам, международное сообщество и правозащитные организации пока хранят молчание по поводу этой ситуации.

Дональд Трамп лично отреагировал на этот пост, обратившись напрямую к иранскому руководству. По мнению американского лидера, такой жест милосердия может кардинально изменить ход будущих отношений между странами.

Видео дня

"Иранским лидерам, которые вскоре начнут переговоры с моими представителями: я был бы очень благодарен за освобождение этих женщин. Я уверен, что они с уважением отнесутся к вашему решению. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы прекрасным началом наших переговоров!!! Спасибо за внимание к этому вопросу", – говорится в тексте его обращения.

Переговоры США с Ираном

Ранее УНИАН писал, что соглашение между США и Ираном оказалось под угрозой из-за публичных заявлений Трампа в социальных сетях. Президент США преждевременно объявил о готовности Тегерана выполнить все условия Вашингтона, включая остановку ядерной программы, что вызвало резкое опровержение со стороны иранских чиновников.

Иностранные СМИ пишут, что такие действия американского лидера подорвали доверие переговорных сторон и значительно уменьшили шансы на скорейшее подписание мирного соглашения.

Добавим, что в Соединенных Штатах во время масштабного митинга против войны с Ираном были арестованы десятки людей, среди которых оказались и ветераны боевых действий.

Участники акции требовали от американских властей прекратить эскалацию на Ближнем Востоке и отказаться от планов военного вмешательства. Протесты сопровождались столкновениями с полицией из-за блокирования активистами ключевых дорог вблизи правительственных зданий.

