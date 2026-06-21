США, возможно, будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, – Трамп

Трамп считает это платой за услуги США по обеспечению безопасности стран Персидского залива.

Проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным, за исключением случаев, когда США будут взимать плату за свои услуги "ангела-хранителя". Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что в течение 60 дней, пока будет действовать режим перемирия и пока США и Иран будут продолжать переговоры о заключении окончательного мирного соглашения, плата за проход через Ормузский пролив взиматься не будет.

"И по истечении этого 60-дневного периода плата также не будет взиматься, за исключением случаев, когда она будет введена Соединёнными Штатами Америки и в их пользу в случае, если соглашение не будет заключено, за услуги, оказанные в качестве "ангела-хранителя" странам Ближнего Востока с целью возмещения расходов в прошлом, настоящем и будущем", – написал Трамп.

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Ситуация вокруг Ирана: последние новости

Как писал УНИАН, в четверг США и Иран подписали меморандум о прекращении войны, который открывает путь к миру и предусматривает возобновление судоходства через Ормузский пролив. Документ предусматривает постепенную отмену санкций, поддержку иранской экономики и гарантии отказа Тегерана от ядерного оружия под контролем МАГАТЭ. Соглашение должно стать основой для окончательного урегулирования, которое планируется закрепить резолюцией Совета Безопасности ООН.

Однако уже в пятницу Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и приостановил переговоры с США, выдвинув требования о выводе израильских войск из Ливана и американских сил из региона. Согласно заявлению иранской стороны, суда могут проходить только по предварительной заявке на транзит.

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