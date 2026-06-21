США, возможно, будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, – Трамп

Проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным, за исключением случаев, когда США будут взимать плату за свои услуги "ангела-хранителя". Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Он подчеркнул, что в течение 60 дней, пока будет действовать режим перемирия и пока США и Иран будут продолжать переговоры о заключении окончательного мирного соглашения, плата за проход через Ормузский пролив взиматься не будет.
"И по истечении этого 60-дневного периода плата также не будет взиматься, за исключением случаев, когда она будет введена Соединёнными Штатами Америки и в их пользу в случае, если соглашение не будет заключено, за услуги, оказанные в качестве "ангела-хранителя" странам Ближнего Востока с целью возмещения расходов в прошлом, настоящем и будущем", – написал Трамп.
Ситуация вокруг Ирана: последние новости
Как писал УНИАН, в четверг США и Иран подписали меморандум о прекращении войны, который открывает путь к миру и предусматривает возобновление судоходства через Ормузский пролив. Документ предусматривает постепенную отмену санкций, поддержку иранской экономики и гарантии отказа Тегерана от ядерного оружия под контролем МАГАТЭ. Соглашение должно стать основой для окончательного урегулирования, которое планируется закрепить резолюцией Совета Безопасности ООН.
Однако уже в пятницу Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и приостановил переговоры с США, выдвинув требования о выводе израильских войск из Ливана и американских сил из региона. Согласно заявлению иранской стороны, суда могут проходить только по предварительной заявке на транзит.