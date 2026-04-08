Иран требует оплату за проход через Ормузский пролив в биткойнах, – FT

Иран будет требовать от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив, поскольку стремится сохранить контроль над ключевым водным путем в течение двухнедельного перемирия. Об этом сообщил представитель Профсоюза экспортеров нефти Ирана Хамид Хоссейни в интервью Financial Times.

"Ирану необходимо контролировать, что ввозится и вывозится из пролива, чтобы эти две недели не использовались для передачи оружия", – сказал он.

Хоссейни заявил, что любой танкер, проходящий через пролив, должен отправить электронное письмо властям о своем грузе, после чего Иран сообщит им о размере сбора, который уплачивается в цифровых валютах. Тариф составляет 1 доллар за баррель нефти, при этом пустые танкеры могут проходить бесплатно.

"После получения электронного письма и завершения Ираном оценки судам дается несколько секунд для оплаты в биткойнах, что гарантирует, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций", – добавил Хоссейни.

В среду, 8 апреля, танкеры в Персидском заливе получили предупреждение о том, что они станут мишенями военных ударов, если сначала не получат одобрение иранских властей.

По оценкам, около 175 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в настоящее время загружено на 187 танкеров в Персидском заливе, которые теперь могут начать движение в зависимости от ситуации в проливе.

Руководители отрасли оценивают, что от 300 до 400 судов ждут возможности выйти из Персидского залива, как только это станет безопасно.

При этом руководитель консультативной службы группы морской разведки EOS Risk Мартин Келли заявил, что справиться с накопившимся задержкой судов, ожидающих выхода, за две недели не удастся.

По его словам, из-за "достаточно длительного" процесса ежедневно через пролив смогут пройти около 10–15 судов, что значительно меньше, чем 135 судов до войны.

Президент США Дональд Трамп согласился приостановить атаки на Иран на две недели, заявив, что США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и "даже добились большего".

Иран согласился открыть Ормузский пролив на время двухнедельного перемирия с США, но пролив будет работать только при условии, что атаки на Иран будут прекращены. Кроме того, план двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив.

