Что означает значок снежинки на холодильнике: многие не знают, как его использовать

Значок снежинки на холодильнике обычно указывает на режим максимального охлаждения, но у некоторых моделей он может означать и дополнительные функции.

На современных холодильниках можно увидеть множество значков, назначение которых не всегда очевидно. Один из самых распространенных – снежинка. В большинстве случаев она обозначает режим максимального охлаждения или заморозки, пишет Slashgear.

Если повернуть регулятор температуры в сторону снежинки, холодильник начнет охлаждать сильнее. На некоторых моделях предусмотрено несколько уровней охлаждения, которые обозначаются цифрами или несколькими снежинками: чем выше уровень, тем ниже температура.

Однако значение этого символа может отличаться в зависимости от производителя. Например, снежинка может указывать на режим быстрой заморозки (Power Freeze). Он позволяет быстро снизить температуру в морозильной камере, чтобы сохранить свежесть продуктов или ускорить заморозку. У некоторых брендов, например Samsung, этот режим также помогает быстрее производить лед.

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Иногда снежинка используется в сочетании с другими изображениями. Так, снежинка рядом с фруктом может обозначать специальный отсек с повышенной влажностью и более низкой температурой для хранения овощей и фруктов. А снежинка на изображении контейнера обычно указывает на отделение, предназначенное для длительного хранения замороженных продуктов.

Поскольку обозначения могут различаться в зависимости от модели, специалисты советуют ознакомиться с инструкцией к холодильнику. Это поможет правильно использовать все функции устройства и продлить срок его службы.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что означает значек бабочка на стиральной машине.

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