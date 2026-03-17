Теперь карты в руках Ирана: единственным выходом для Трампа может стать введение войск, - Politico

Некоторые союзники Трампа считают, что он больше не контролирует, как и когда закончится война.

Сейчас, спустя более двух недель операции в Иране, некоторые из союзников США считают, что президент Дональд Трамп больше не контролирует, как и когда закончится война. Они опасаются, что атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе загоняют Трампа в ситуацию, когда единственным способом убедительно заявить о победе является эскалация конфликта. Возможно, речь идет даже о введении американских войск. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что в начале операции многие союзники Трампа надеялись, что она будет быстрой, как прошлогодний удар по ядерным объектам Ирана или свержение венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в январе. А если кто-то и испытывал беспокойство, то успокаивала вера в то, что Трамп сможет объявить о победе, когда сочтет нужным.

"Мы явно сильно ударили по Ирану на поле боя, но в значительной степени именно у них сейчас на руках все козыри. Они решают, как долго мы будем вовлечены и введем ли мы наземные войска. И мне кажется, что обойти это невозможно, если мы хотим сохранить лицо", – сказал изданию один из чиновников Белого дома.

Обеспокоенность союзников Трампа заключается в том, что обеспечение свободного прохода нефти через Ормузский пролив может потребовать контроля над частями иранского побережья, а это почти наверняка будет означать ввод американских войск на территорию Ирана.

"Правила игры изменились. Варианты выхода больше не работают, потому что Иран ведет асимметричную игру", – сказал другой собеседник, знакомый с американской операцией в Иране.

Конфликт может вскоре стать политическим бременем для Белого дома

Сторонники позиции "Америка превыше всего" в США опасаются, что Трамп постепенно втянется в открытый конфликт на Ближнем Востоке, а это именно то, против чего он выступал. А поскольку цены на топливо растут, то некоторые республиканцы опасаются, что конфликт может вскоре стать политическим бременем для Белого дома, который уже сталкивается с недовольством избирателей из-за роста стоимости жизни в преддверии промежуточных выборов.

"Для Белого дома единственным легким днем был вчерашний день. Им нужно думать о разрешении ситуации", – добавил собеседник.

Опасения усилились после того, как США перебросили в регион дополнительные силы, в частности десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находится 31-я экспедиционная группа морской пехоты.

"Это размещение означает, что около 2000 морских пехотинцев с техникой находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий и способны захватывать порты, защищать судоходные маршруты и проводить ограниченные наземные операции", – говорится в статье.

Есть ли еще чем давить на Иран

Некоторые из союзников Трампа из лагеря "Америка превыше всего" призывают Белый дом не спешить с наземной операцией, отмечая, что у США есть еще много способов давления на Иран без ввода войск. В то же время они признают, что с каждым новым шагом эскалации выбор у президента сужается.

Союзник Трампа Джек Пособец перечислил варианты давления без наземных войск: блокирование нефтяных танкеров, кибератаки, удары по финансовым активам Ирана и использование флотов союзников, таких как Израиль.

"Это также повышает уровень эскалации, но не обязательно требует ввода войск. Есть люди, которые активно подталкивают президента к этому, потому что понимают: как только войска окажутся на земле, масштаб операции начнет расширяться, и это может перерасти в полномасштабную войну, а они именно этого и хотят", – сказал он.

Некоторые союзники Трампа считают, что масштаб ударов США, в результате которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и десятки высокопоставленных командиров и членов его семьи, может затруднить для режима возможность отступления.

"Вы убили одного – следующий будет еще более радикальным. Вы убили его отца и жену. Как вы думаете, он станет более или менее уступчивым?" – высказался собеседник.

Он предположил, что ввод войск может обрушить рейтинг Трампа до уровня бывшего президента Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала. Рейтинг Трампа сейчас держится на уровне около 40%, снизившись с более чем 50% в начале его каденции. У Никсона на момент отставки было около 25%. Собеседник добавил:

"Он уже видел эту историю. И, думаю, понимает, чем это может закончиться в политическом смысле".

Война в Иране: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложение о деэскалации, переданное Тегерану двумя странами-посредниками. Он требует, чтобы Израиль и США сначала были "поставлены на колени", признали свое поражение и выплатили компенсацию".

Bloomberg пишет, что Трамп выстрелил себе в ногу, начав войну в Иране. Цена на дизельное топливо в США впервые с декабря 2022 года превысила 5 долларов за галлон. Стоимость топлива выросла из-за войны в Иране и фактической блокировки Ормузского пролива для подавляющего большинства судов. Журналисты отметили, что длительный рост цен на топливо может негативно сказаться на перспективах промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей для президента США Трампа и Республиканской партии в целом.

