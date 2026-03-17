Трамп выстрелил себе в ногу: война в Иране разогнала цены на топливо в США до рекордов

Рост цен на топливо может повлиять на шансы Трампа на промежуточных выборах в Сенат и Палату представителей.

Цена на дизельное топливо в США впервые с декабря 2022 года превысила 5 долларов за галлон. Стоимость топлива выросла из-за войны в Иране и фактической блокировки Ормузского пролива для подавляющего большинства судов, сообщает Bloomberg.

По данным Американской автомобильной ассоциации, 16 марта средняя розничная цена дизельного топлива в США достигла 5,044 доллара за галлон (что эквивалентно около 58-60 гривень за литр по актуальному курсу).

Bloomberg отмечает, что цены на дизельное топливо выросли быстрее, чем на большинство других нефтепродуктов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы Персидского залива – основной поставщик этого топлива в США, а трафик через Ормузский пролив существенно ограничен. Издание считает, что рост цен на дизель скажется на американской экономике.

"Дизельное топливо – жизненно важный ресурс для грузовых перевозок, сельского хозяйства и строительной отрасли США, и любой скачок розничных цен будет иметь последствия для экономики в целом", – отмечают журналисты.

Кроме того, по данным Управления энергетической информации США, цены на мазут для отопления жилых домов также поднялись выше 5 долларов.

Журналисты отмечают, что длительный рост цен на топливо может негативно сказаться на перспективах промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей для президента США Дональда Трампа и Республиканской партии в целом.

Ситуація в Ірані та ціни на паливо в США – останні новини

Из-за боевых действий в Иране и фактической блокировки Ормузского пролива для подавляющего большинства судов цены на нефть существенно выросли. Стоимость марки Brent 17 марта снова превысила 100 долларов за баррель.

Из-за боевых действий в Иране цены на топливо в США выросли. В начале марта стоимость дизельного топлива в Штатах обновила почти трехлетний максимум, подскочив до 4,33 доллара за галлон.

