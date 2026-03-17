Война в Иране отправила на 'пенсию' самый большой в мире газовый флот

Компания Nakilat контролирует почти 10%-ую долю рынка газовозов.

Одной из стран, наиболее пострадавших от ударов Израиля и США по Ирану, стал Катар. На данный момент флот газовозов, принадлежащих государственной компании Nakilat, стал проблемой, потому что большинство судов простаивают, из-за чего компания несет огромные убытки.

Издание WNP пишет, что после блокировки Ормузского пролива второй по величине в мире экспортер СПГ - Катар - вынужденно остановил добычу сырья. Установки в Рас-Лаффане простаивают уже более недели.

Nakilat – крупнейший в мире оператор газовозов. Компания контролирует почти 70 судов этого типа, что означает почти 10%-ую долю рынка. Компания управляет 14 судами класса Q-Max (суда длиной 345 метров и вместимостью 266 тыс. куб. м сжиженного газа), 31 Q-Flex (315 метров длиной, около 210 тыс. куб. м газа) и 24 меньшими газовозами.

Сейчас большинство судов без работы. При этом в данных все чаще встречается статус "ожидает распоряжения". На практике это означает, что газовозы пусты, и руководство Nakilat должно решить, что делать дальше.

Кроме того, шесть судов компании застряли в водах Персидского залива, а именно на якорных стоянках у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, как и многие другие суда. Еще несколько кораблей стоят на якорях "по ту сторону" пролива, ожидая возможности войти.

Так, настоящей "зоной ожидания" для судов катарской компании стал Малаккский пролив и прилегающие к нему воды. В них уже находится почти дюжина судов перевозчика. Их скопление объясняется тем, что азиатские страны являются крупнейшими потребителями СПГ из Катара. С точки зрения катарцев Сингапур также является безопасной гаванью, где в случае необходимости можно провести ремонт судов.

Невозможность пройти Ормузский пролив будет означать для флота Nakilat расходы, исчисляемые миллионами долларов. Некоторую надежду для катарских судов дает тот факт, что рынок газовозов по-прежнему растет. Возможно, часть флота Nakilat все же найдет себе работу. К примеру, эти суда могут перевозить СПГ из Австралии, которая является третьем по величине в мире производителем сжиженного газа, в Азию.

После ударов США и Израиля по Ирану Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это грозит серьезным кризисом в экономике, поскольку следствием таких действий будет резкий рост цен на энергоносители, что, в свою очередь, может привести к ускорению инфляции.

Позже Иран заявил, что готов предоставить проход через Ормузский пролив кораблям, но только при условии, что страна, которой принадлежит судно, вышлет израильского и американского послов со своей территории.

10 марта появилась информация о том, что Иран начал минирование стратегически важного Ормузского пролива. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "беспрецедентными" последствиями.

В то же время некоторые суда нашли способ безопастно пройти через Ормузский пролив. Они намеренно меняют свои данные, выдавая себя за китайские корабли, или отключают свои маяки.

Кроме того, индийский флот усиливает охрану торговых судов в Ормузском проливе, так как этот маршрут имеет решающее значение для энергоснабжения страны.

