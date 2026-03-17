США должны встать на колени: Хаменеи отверг предложения о деэскалации, - Reuters

Хаменеи возжелал, чтобы сначала Израиль и США были "поставлены на колени".

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг предложения по деэскалации, переданные Тегерану двумя старнами-посредницами, потребовав, чтобы Израиль и США сначала были "поставлены на колени".

Об этом как сообщает Reuters, заявил высокопоставленный иранский чиновник. Он сообщил, что Моджтаба Хаменеи провел свою первую внешнеполитическую сессию после назначения верховным лидером и занял позицию мести США и Израилю, которая была "очень жесткой и серьезной".

Верховный лидер ответил, что "сейчас не подходящее время для мира, пока США и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсацию".

Агентство отметило, что некоторые иранские чиновники заявили, что Хаменеи получил легкие ранения в результате ударов, при которых был ликвидирован его отец. Хотя американские чиновники предполагали, что он серьезно ранен.

Американо-израильская война против Ирана продолжается уже третью неделю. Ормузский пролив остается закрытым, поскольку союзники США отклонили просьбу президента США Дональда Трампа о помощи в открытии этого важнейшего водного пути, что привело к росту цен на энергоносители и опасениям по поводу инфляции.

На прошлой неделе, новый верховный лидер заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым как инструмент давления на "врагов Ирана".

14 марта администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.

