Александр Дарчиев заявил, что встреча прошла "позитивно".

В Стамбуле, Турция, состоялся очередной раунд переговоров между США и Россией. Российская сторона называет целью этой встречи "нормализацию работы диппредставительств". Представлявший Москву на встрече посол в США Александр Дарчиев заявил, что все прошло "в позитивной атмосфере".

"Главы делегаций отметили наличие серьезных раздражителей от предыдущей администрации США, которые нужно устранить", - добавил он, передает пропагандистский Telegram-канал "РИА Новости".

Кроме того, по его словам, стороны условились о мерах, которые позволили бы облегчить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. Также Россия "подчеркнула приоритетность" возвращения дипсобственности, которая была конфискована США.

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"Дипломаты обменялись нотами с фиксацией договоренности о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий. Сроки ближайшего нового раунда консультаций между Россией и США сейчас уточняются", - подытожил Дарчиев.

Другие новости о переговорах США и России

Ранее УНИАН сообщал, что в Стамбуле началась встреча делегаций России и США. Она проходила в закрытом формате. Американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Кроме того, в Госдепе сообщили об результатах переговоров с РФ в Стамбуле. "Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой РФ, запрещающей наем местного персонала, что является основным препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", - отмечается в заявлении.

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