Ученые вернулись на заброшенные территории вокруг Чернобыля и заново оценили безопасность потенциальных сельскохозяйственных угодий.

Спустя почти четыре десятилетия после Чернобыльской катастрофы фермеры могут вернуться. Ученые выяснили, что значительная часть заброшенных сельскохозяйственных угодий за пределами зоны отчуждения на севере Украины теперь безопасна для выращивания растений, пишет IFLScience.

В издании напомнили, что во время Чернобыльской катастрофы в 1986 году в воздух было выброшено огромное количество вредных радионуклидов. Они загрязнили окружающую почву, воду и растительность.

Некоторые из радиоактивных материалов быстро распадаются, но другие имеют длительный период полураспада, оставаясь в окружающей среде на протяжении десятилетий. В частности, стронций-90 легко "всасывается" растениями из почвы, подчеркнули в издании.

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В издании поделились, что советские власти создали вокруг руин атомной электростанции зону отчуждения площадью 4200 квадратных километров, чтобы защитить население от радиоактивных осадков. Она и по сей день остается необитаемой для людей.

Помимо этого была создана вторая зона площадью 2 000 кв. км под названием "зона обязательного отселения". Она не была полностью покинута и до сих пор является домом для тысяч людей. Тем не менее использование этих земель ограничено из-за опасений по поводу загрязнений.

В своем новом исследовании ученые из Великобритании и Украины вернулись на заброшенные территории вокруг Чернобыля и заново оценили безопасность потенциальных сельскохозяйственных угодий. Они изучили образцы почвы и измерили уровень гамма-излучения в окружающей среде.

Исследователи обнаружили, что количество радиации, которой подвергаются сельскохозяйственные угодья, не только намного ниже установленного в Украине предела безопасности, но и гораздо ниже естественного радиационного фона. Более того, уровень цезия-137 оказался достаточно низким для безопасного выращивания большинства сельскохозяйственных культур.

Для эксперимента ученые создали опытный участок площадью 100 гектаров в Житомирской области. Там они разработали простой и надежный метод измерения количества радиоактивного материала в почве.

По результатам эксперимента ученые заявили, что в "зоне обязательного отселения" можно безопасно обрабатывать сельскохозяйственные земли. Только некоторые культуры, включая бобовые, нельзя будет выращивать из-за их склонности к поглощению различных материалов.

Есть ли среди животных в Чернобыльской зоне мутанты

Ранее в интервью УНИАН председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко рассказал, есть ли среди животных в Чернобыльской зоне мутанты. На вопрос об экологической ситуации и наличии мутантов с генными изменениями в зоне отчуждения Ищенко заверил, что "никаких мутантов у нас не бывает".

Он рассказал, что собаками в зоне занимается американский фонд "Чистое будущее". По его словам, эта организация помогает животным, чипирует, стерилизует и исследует их.

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