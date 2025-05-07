Он отметил, что Россия должна отвечать за то, что делает.

За ночь оккупанты выпустили по территории Украины 4 баллистические ракеты и 142 дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"За ночь россияне выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что дважды под ударами был Киев. "Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын", - напомнил президент.

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Кроме того, с вечера "было много ударов по Запорожью, Донецкой, Житомирской, Херсонской, Днепровской областях", везде сработали спасатели.

"После удара российской баллистикой по Великой Чернеччине в Сумской области россияне начали применять еще и авиабомбы, обстреливали эту местность. Именно тогда, когда продолжались спасательные работы", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии.

"Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", - отметил глава государства.

Удары по Украине

Как сообщалось, российские средства массовой информации отмечают, что в Кремле считают, что Украина не согласится на трехдневное "перемирие", объявленное президентом России Владимиром Путиным, чтобы безопасно провести военный парад 9 мая.

В связи с этим Путин поручил российскому министерству обороны определить цели в Украине для удара баллистической ракетой "Орешник".

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