Сообщается, что на встрече будут обсуждать нормализацию работы дипломатических миссий и вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

В Стамбуле начался очередной раунд переговоров между делегациями России и США. О начале встречи сообщают российские СМИ.

Сообщается, что переговоры проходят в генконсульстве России в Стамбуле. Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Встреча проходит в закрытом формате. По данным источника ТАСС, консультации продлятся несколько часов, но будут короче, чем предыдущий раунд, который прошел 24 марта в Эр-Рияде и длился более 12 часов.

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Сообщается, что на встрече будут обсуждать нормализацию работы дипломатических миссий в Москве и Вашингтоне, а также возврат изъятой российской дипсобственности и вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Ранее представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что вопрос Украины "не входит в повестку дня" этих консультаций.

Как напоминает "Радио Свобода", в США был заморожен ряд объектов, которые использовали российские дипломаты, в том числе консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также два объекта загородной недвижимости, которые дипломаты использовали для отдыха. В России по настоянию российских властей было закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге, а из-за нехватки персонала по причине введённых ограничений США были вынуждены приостановить работу консульств во Владивостоке и Екатеринбурге. В посольстве США в Москве фактически прекратилась выдача американских виз для граждан России.

Россия и США

Ранее УНИАН сообщал, что Европа сильно нервничает из-за переговоров России и США по Черному морю. В частности, прибрежные государства ЕС - Румыния и Болгария - остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США.

В то же время посол США в ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты Америки не будут терпеть недобросовестные переговоры о прекращении войны или нарушение обязательств по перемирию в Украине.

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