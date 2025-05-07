Она нежно поздравила первенца с праздником.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые за долгое время показала старшего сына Арчи.

Вчера, 6 мая, мальчику исполнилось шесть лет. По случаю праздника известная мама опубликовала новое фото именинника в своем Instagram. Она отметила, что сын быстро растет и поблагодарила всех за поздравления.

К слову, лицо Арчи герцогиня Сассекская решила не показывать подписчикам. Поэтому лишь поделилась кадром, на котором мальчик стоит со спины на балконе.

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"Наш сын. Наше солнце. С шестым днем рождения, Арчи! Спасибо за всю любовь, молитвы и теплые пожелания для нашего милого мальчика. Ему шесть! Куда ушло время?" - подписала фото Меган.

К слову, Арчи - первенец принца Гарри и Меган Маркл. Через два года у них родилась дочь Лилибет, которой сейчас уже 3 года. Дети получили титулы принца Арчи Сассекского и принцессы Лилибет Сассекской после смерти королевы Елизаветы и восшествия на престол короля Чарльза III.

Напомним, ранее Меган Маркл рассказала о своем диагнозе, который у нее обнаружили после родов. Она впервые призналась, что у нее была преэклампсия - это осложнение, которое проявляется высоким кровяным давлением и наличием белка в моче.

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