В Украине воспринимают переговоры США и России о войне как хороший "толчок" в ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24, указав при этом на одну важную проблему этих переговоров.
Так, он отмечает, что такие переговоры "противоречат канонам дипломатии".
"Согласно традиционному канону, сначала вы открываете какой-то конфиденциальный канал коммуникации, исследуете намерения другой стороны, затем выстраиваете определенное доверие, и только потом лидеры благословляют соглашение, которое почти готово", - пояснил он.
В то же время глава МИД Польши отметил, что у Дональда Трампа есть свой личный стиль и украинцы имеют к нему доверие.
"Украинцы говорят, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к прочному миру. Поэтому они выражают Дональду Трампу вотум доверия", - добавил Сикорский.
Переговоры о перемирии - новости
Представитель России на мирных переговорах по Украине, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в 2025 году.
В то же время AP писало, что РФ готовит масштабное наступление на весь 2025 год, чтобы усилить позиции Кремля на переговорах о прекращении огня.
А по прогнозам МВФ, война в Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года.