В то же время он отметил, что в Украине воспринимают эти переговоры как хороший "толчок" в ситуации.

В Украине воспринимают переговоры США и России о войне как хороший "толчок" в ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24, указав при этом на одну важную проблему этих переговоров.

Так, он отмечает, что такие переговоры "противоречат канонам дипломатии".

"Согласно традиционному канону, сначала вы открываете какой-то конфиденциальный канал коммуникации, исследуете намерения другой стороны, затем выстраиваете определенное доверие, и только потом лидеры благословляют соглашение, которое почти готово", - пояснил он.

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В то же время глава МИД Польши отметил, что у Дональда Трампа есть свой личный стиль и украинцы имеют к нему доверие.

"Украинцы говорят, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к прочному миру. Поэтому они выражают Дональду Трампу вотум доверия", - добавил Сикорский.

Переговоры о перемирии - новости

Представитель России на мирных переговорах по Украине, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в 2025 году.

В то же время AP писало, что РФ готовит масштабное наступление на весь 2025 год, чтобы усилить позиции Кремля на переговорах о прекращении огня.

А по прогнозам МВФ, война в Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года.

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