В 10 утра по Киеву в Стамбуле начались переговоры между представителями США и страны-агрессора России по вопросу работы посольств.

Делегации США и России продолжили свои "конструктивные" переговоры по вопросам посольств во время встречи в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает CNN.

Там утверждают, что стороны "обменялись нотами, чтобы завершить достижение договоренности об обеспечении стабильности дипломатического банкинга для двусторонних миссий России и США".

"Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, запрещающей наем местного персонала, что является основным препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", - отмечается в заявлении.

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В феврале госсекретарь Марко Рубио заявил, что посольство США в Москве "едва работает, поскольку ему отказано в доступе к банковской системе".

В июле 2021 года США пришлось уволить почти 200 местных сотрудников из-за мер российского правительства, запрещающих США удерживать, нанимать или заключать контракты с российским или сторонним персоналом, за исключением сотрудников службы безопасности.

Согласно отчету, обе стороны "обсудили проведение повторной встречи по этим вопросам в ближайшем будущем, если это необходимо, при этом дата, место и представительство будут определены позднее".

Переговоры США и РФ в Стамбуле

Вторые за последнее время российско-американские переговоры на уровне дипломатов в Стамбуле продолжались пять с половиной часов. Встреча проходила в закрытом для журналистов формате. Никаких совместных заявлений по ее итогам сделано не было.

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