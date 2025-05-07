Кэллог: Сейчас Путин - единственное препятствие на пути к прекращению огня в Украине

При этом спецпредставитель убежден, что стороны якобы готовы к прекращению огня.

Украина согласилась на всеобъемлющее перемирие с Россией, предложенное США. Впрочем, главным препятствием к прекращению огня является российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News. Он отметил, что Украина согласилась на прекращение огня с множеством условий, некоторые из которых Киеву не нравятся. Зато Россия фактически отклонила инициативу США.

"Они (украинцы, - УНИАН) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продлено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с "коалицией решительных", которую возглавляют британцы, французы и немцы, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, с множеством условий. И украинцы на это согласны", - заявил Келлог.

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Спецпредставитель признал, что не все условия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться". Келлог добавил, что стороны "близки" к возможному перемирию:

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается".

Усилия США по установлению мира в Украине

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно призывал к прекращению войны в Украине и началу мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он выражал обеспокоенность по поводу длительных боевых действий и высоких человеческих потерь, подчеркивая необходимость остановить бомбардировки и еженедельную гибель тысяч молодых людей.

Трамп также отмечал, что обе стороны - Россия и Украина - заинтересованы в завершении конфликта. Однако, во время переговоров с администрацией Трампа, Россия выдвигала неприемлемые требования о разрыве военных связей Украины с НАТО и приобретении нейтрального статуса с ограниченной армией.

На днях Трамп даже пригрозил санкциями России, если она не начнет реальные переговоры о мире.

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