Завтра в Петербурге подпишут соглашение с "американской делегацией", которую в Россию никто не посылал.

Россия и США намерены подписать соглашение о планах построить тоннель под Беринговым проливом, который соединит Чукотку с Аляской. Как сообщают "Ведомости", об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Что касается тоннеля, у нас будет новость завтра – мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет", – сказал Дмитриев журналистам.

Как отмечает The Insider, судя по всему, россияне намерились подписать соглашение с "официальной делегацией США", которая приехала на ПМЭФ в этом году. По данным издания, эту "делегацию" возглавляет некий Родни Мимс Кук-младший – председатель Комиссии по изящным искусствам, которая консультирует власти по вопросам дизайна парков в городе Вашингтон. В делегацию также вошли давно "списанный" голливудский актер Стивен Сигал, конспиролог Кэндис Оуэнс, бывший инспектор ООН в Ираке Скотт Риттер, а также братья Эндрю и Тристан Тейты, обвиняемые в торговле людьми.

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Между тем сегодня на слушаниях в Сенате госсекретарь США Марко Рубио (глава МИД) заявил, что ему ничего не известно ни о какой "официальной делегации США", отправившейся на ПМЭФ.

Тоннель из России в Америку

Как писал УНИАН, в октябре прошлого года Дмитриев впервые озвучил идею соединить Чукотку и Аляску тоннелем, который он назвал "тоннелем Путина-Трампа". С такой инициативой он обратился напрямую к миллиардеру Илону Маску, у которого есть своя компания по прокладке тоннелей.

Стоит отметить, что идея строительства моста или тоннеля между Аляской и Чукоткой является предельно абсурдной в современных реалиях. Во-первых, длина такого тоннеля или моста составила бы около 90 км, что, хоть и возможно реализовать технически, будет стоить многих миллиардов долларов. Во-вторых, по этому мосту или тоннелю будет просто некому ездить, поскольку он соединит два отдаленных от цивилизации региона, где нет дорог и почти нет людей.

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