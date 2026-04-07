В этом городе все жители живут в одном 14-этажном здании: где оно находится

Они могут годами не выходить на улицу, имея всё необходимое под одной крышей.

На Аляске есть уникальный город Уиттиер, где почти все население проживает в одном 14-этажном здании, пишет Far & Wide.

Там нет привычных жилых кварталов или разбросанных домов. Центром всей жизни является сооружение под названием Begich Towers.

Изоляция обусловлена географией: город окружен крутыми горами и водой, а единственный путь сюда лежит через узкий туннель длиной 4,2 километра, который закрывается на ночь.

Известно, что здание было построено как военные казармы в середине XX века. После того как армия США покинула объект в 1960 году, гражданские жители решили не строить новые дома, а остаться в мегаструктуре. Сегодня в башне проживает от 200 до 260 человек.

"Здание содержит гораздо больше, чем просто жилые помещения. Внутри расположены почта, небольшой продуктовый магазин, прачечная, церковь и медицинская клиника, способная оказать базовую помощь", – отмечает автор.

Большинство товаров привозят из соседнего города Анкориджа, а местный магазин формирует ассортимент на основе этих редких рейсов.

Такой образ жизни диктует суровый климат. Ежегодно там выпадает до 22 футов снега, а скорость ветра достигает 97 километров в час. Чтобы дети могли учиться в любую погоду, власти реализовали нестандартное решение.

"Ученики пользуются подземным туннелем, соединяющим здание с Whittier Community School, избегая необходимости выходить на улицу в суровые условия", – рассказывают СМИ.

Жизнь в таком ограниченном пространстве стирает границы между частным и общественным. Учителя встречают учеников в коридорах, а соседи видят друг друга каждый день у почтовых ящиков. Хотя логистика зависит от графика работы туннеля, жители научились самообеспечению, делая запасы продуктов на случай непогоды.

