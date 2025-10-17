Президенту Украины такая идея не понравилась.

Президент США Дональд Трамп заинтересовался российской инициативой соединить Чукотку и Аляску тоннелем. Однако украинский лидер Владимир Зеленский от идеи не в восторге. Как передает корреспондент УНИАН, это прозвучало в начале встречи между президентами Украины и США в Белом доме.

Сначала журналисты спросили у Трампа, что он думает о российской идее соединить российскую Чукотку и американскую Аляску через Беренгов пролив тоннелем.

"Я только что услышал об этом. Тоннель из России в Аляску? Я только что услышал об этом. Интересно. Надо подумать над этим", - сказал Трамп.

И тут же президент США спросил мнение президента Украины относительно этой идеи.

"Мне это не нравится", - отреагировал Зеленский.

В свою очередь, Трамп добавил, что не думает, что Зеленскому это могло бы понравиться.

Тоннель из Чукотки на Аляску

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который является одним из ближайших соратников Путина, в сети X обратился к миллиардеру Илону Маску с предложением соединить Чукотку и Аляску тоннелем, который он назвал "тоннелем Путина-Трампа". Дмитриев призвал Маска вместе строить будущее.

Стоит отметить, что длина такого тоннеля составила бы около 90 км. То есть технически, это не такая уж и фантастика, но стоить этот тоннель будет очень дорого. Но самая большая проблема даже не в этом: тоннель соединит два отдаленных региона, где нет дорог и почти нет людей. Поэтому непонятно, кто будет ездить по этому очень дорогому тоннелю.

