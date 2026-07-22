Дело не в калориях: ученые нашли причину ожирения в популярном ингредиенте

Даже при умеренном количестве калорий и достаточной физической активности можно набрать вес из-за одного ингредиента.

Сбалансированное питание – один из ключевых факторов профилактики ожирения, сахарного диабета и других метаболических заболеваний. Опасность представляет не только избыток калорий, но и конкретный состав ежедневного рациона. Как пишет rynekzdrowia.pl, новое исследование американских ученых показывает, что чрезмерное потребление сахара может приводить к нарушениям обмена веществ даже при в целом умеренном количестве калорий в рационе.

Так, ученые из Колумбийского университета провели эксперименты на мышах, которых кормили по так называемому "западному" типу питания, богатому жирами и сахаром. Уже через четыре недели у животных появились характерные признаки метаболического синдрома: увеличение массы тела, инсулинорезистентность и нарушение толерантности к глюкозе.

Авторы исследования отмечают, что одновременно у подопытных резко изменился состав кишечной микробиоты. Прежде всего сократилось количество особых бактерий, стимулирующих иммунные клетки Th17.

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"Эти иммунные клетки вырабатывают молекулы, которые замедляют всасывание "плохих" жиров из кишечника и уменьшают в нем воспаление. Другими словами, они поддерживают здоровье кишечника и защищают организм от всасывания болезнетворных липидов", – пояснил соавтор исследования профессор Ивальйо Иванов.

По словам исследователей, серия экспериментов показала, что именно сахар стал тем компонентом рациона, который наносил наибольший вред полезным кишечным бактериям.

В то же время мыши, получавшие высокожирный, но безсахарный рацион, не теряли этих бактерий и были защищены от развития ожирения и преддиабетического состояния, хотя потребляли такое же количество калорий.

В то же время авторы исследования предупреждают, что отказ от сахара помог не всем подопытным животным. Эффект не наблюдался у тех мышей, у которых изначально не было соответствующих бактерий в кишечнике. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать о том, что эффективность диетических изменений зависит от состава кишечной микробиоты, а в будущем важную роль могут сыграть пробиотики или другие методы поддержки иммунной системы кишечника.

Исследователи также отмечают, что у людей нет тех же бактерий, что и у мышей, однако другие виды микроорганизмов могут выполнять аналогичные функции. Поэтому для подтверждения полученных результатов и их применения в клинической практике необходимы дальнейшие исследования с участием людей.

Подробности исследования опубликованы в журнале Cell.

Здоровое питание

Как писал УНИАН, эксперты Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что для большинства взрослых безопасно употреблять до пяти чашек кофе в день. Такое количество не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже может снижать вероятность развития диабета 2-го типа, инсульта и ишемической болезни сердца.

В то же время польза кофе может нивелироваться добавлением сахара или сливок, а энергетические напитки оказывают совершенно иное, более вредное воздействие.

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